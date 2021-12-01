Владивосток: чтобы ликвидировать аварию, энергетикам пришлось откапывать дорогу к подстанции

— В большинство домов, оставшихся вчера ночью без света в районе Чуркина, удалось устранить порывы и восстановить электроснабжение, кроме нескольких домов. Ночью не смогла подъехать оперативная машина к подстанции- её замело снегом. Сейчас электрики пытаются откопать к ней дорогу. Остались ещё без электричества частные дома по Калинина, 167,178,172,201,203 и один многоквартирный дом 115а. Кроме того по ул. Траловая отключены от электроснабжения 50 частных домов. Отключена станция ВПЭС по причине аварии на сетях Оборонэнерго, — сообщили в пресс-службе ВПЭС.