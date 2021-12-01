Владивосток: чтобы ликвидировать аварию, энергетикам пришлось откапывать дорогу к подстанции

На утро среды, 1 декабря, осталось 4 неподключенных участка — в пос. Экипажный на Русском острове, в пос. Рыбачий на ул. Десантная, несколько адресов по ул. Калинина, а также 7 многоквартирных домов на острове Попова.
Из-за метели аварийным бригадам не удалось найти места порывов, в светлое время суток аварийные бригады ВПЭС возобновили работы.
— В большинство домов, оставшихся вчера ночью без света в районе Чуркина, удалось устранить порывы и восстановить электроснабжение, кроме нескольких домов. Ночью не смогла подъехать оперативная машина к подстанции- её замело снегом. Сейчас электрики пытаются откопать к ней дорогу. Остались ещё без электричества частные дома по Калинина, 167,178,172,201,203 и один многоквартирный дом 115а. Кроме того по ул. Траловая отключены от электроснабжения 50 частных домов. Отключена станция ВПЭС по причине аварии на сетях Оборонэнерго, — сообщили в пресс-службе ВПЭС.
— Отопление подаётся во все дома города. Если и есть квартиры с холодными батареями, то с этой проблемой необходимо обращаться в управляющую компанию, — уточнил заместитель главы города Тарас Фищук.
Также в администрации Владивостока сообщили, что сейчас на маршрутах города работают 405 автобусов. Это меньше нормы, так как с утра был затруднён выезд из автопарков. Выход транспорта продолжается по мере расчистки проездов. Временно приостановлено движение трамваев и троллейбусов, причина — обрыв оттяжек контактной сети. Идут аварийно-восстановительные работы.