Обзор самых важных событий за прошедшую неделю

Снег и митинги – главные темы последней недели января. Стихия выдала уже отвыкшему за последние «еврозимы» Приморью полный набор: значительное количество осадков и холод.

Как предположили некоторые жители края, если уж зима в этом году оказалась столь суровой, то уж лето должно компенсировать все сложности. Обзор самых важных и заметных событий семидневки 23–30 января. Снег кружится На минувшей неделе в Приморье прошло сразу два мощных снегопада. Один обрушился на Владивосток 26 января и продолжил терзать город ночью 27 января, второй ударил уже 28–29 января. Отметим, что второй снегопад был куда мощнее предыдущего — с более обильными осадками и сильным, порывистым — до 38 м/с — ветром. В пятницу, 29 января, глава краевого центра Олег Гуменюк обратился к горожанам и порекомендовал им оставаться дома, не выходить на улицу без острой необходимости и по возможности не использовать личные автомобили. Также мэр приморской столицы обратился к руководителям предприятий и организаций и попросил их перевести сотрудников в этот день на удаленный режим работы. Только с центральных улиц города рабочие МУП «Содержание городских территорий» вывезли более тысячи тонн снега. Специалисты отмечают, что снег убрали с улиц Светланская, Алеутская и Суханова, а также на Океанском и Партизанском проспектах. Последствия циклона Циклон принес свои последствия в Приморье. Так, забывчивые автомобилисты находят целые сугробы в своих машинах, избавиться от которых довольно непросто. Примвокзал почти каждый день отменяет десятки рейсов из-за сложной ситуации на дорогах. Сообщается, что с последствиями стихии по всему Приморскому краю борются примерно 400 единиц снегоуборочной техники. Опасные участки дорог обрабатываются противогололедными веществами. В некоторых направлениях на данный момент легковые автомобили не смогут проехать. Митинг за митингом 23 января во Владивостоке прошёл митинг в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Сейчас несколько участников несанкционированной акции задержаны, многие — взяты «на карандаш». В сети распространяется список участников незаконной протестной акции 23 января. Несанкционированные митинги в поддержку Алексея Навального 23 января прошли в ряде российских городов. Были задержаны 3893 человека по всей России, во Владивостоке — 44 человека. В полиции напомнили, что участникам нелегальных митингов грозит штраф на сумму от 10 до 300 тысяч рублей, 15 суток ареста или привлечение к общественным работам — в зависимости от степени нарушения. Второй митинг состоялся уже 31 января. Официальные итоги таковы: максимальное количество участников - 150, задержано – 100. Как корреспонденту издания рассказали в департаменте внутренней политики Приморского края, в несанкционированном мероприятии на центральной площади Владивостока в воскресенье, 31 января, приняло участие более 50 человек. При этом сотрудникам МВД удалось предотвратить митинг. Однако затем люди двинулись в сторону набережной Спортивной гавани. На несогласованную акцию на льду Амурского залива вышли около 150 человек, в том числе просто зрители. Примечательно, что у берега стояли сотрудники ОМОН, просившие граждан покинуть ледяную поверхность. Даже штаб Навального поддерживал призывы покинуть лёд. Добавим, что стычек и провокаций в этот день не наблюдалось. Задержания проходили корректно. Дело с бетонной плитой Получило продолжение дело о падении бетонной плиты на машину во Владивостоке. В прокуратуре Ленинского района Владивостока утвердили обвинение в отношении директора управляющей компании, которая обслуживает дом № 34 на улице Нейбута, с которого и сорвалась бетонная конструкция. Напомним, что бетонная плита на Nissan X-Trail, припаркованный рядом с домом на Нейбута, 34, упала во время ледяного шторма. Машина была в буквальном смысле уничтожена, а ее владелец чудом спасся. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Прививочная кампания против COVID-19 В крае активно идёт прививочная кампания против коронавируса. Уже почти пять тысяч жителей края поставили прививки от COVID-19. Активнее всего вакцинируются жители Находки, Уссурийска, Артёма и Владивостока. Прививаются преимущественно приморцы, работающие в сферах образования и медицины. Кроме того, велика доля лиц старше 55 и граждан с хроническими заболеваниями. Все пункты вакцинации способны принимать в день по 50-60 человек. Во Владивостоке вакцинация населения производится по следующим адресам: Океанский проспект, 35;

остров Русский, кампус ДВФУ;

Котельникова, 10;

Сахалинская, 58;

Борисенко, 29;

Адмирала Горшкова, 3 Записаться на прививку можно по телефонам первой (8-423 -240-79-11), шестой (8-423 -228-91-66) и девятой (8-423 -278-84-40) поликлиник, на базе которых развернуты пункты вакцинации. Приюты для животных Межмуниципальные приюты для бродячих животных будут созданы в Приморье. Помещения оборудуют в Надеждинском и Партизанском районах края. Над задачей работают власти совместно с рядом некоммерческих организаций региона, которые планируют выделить приютам свыше 12 миллионов рублей. Содержаться там будут в основном безнадзорные собаки и кошки.

