Дальневосточники вошли в число самых высокооплачиваемых в России

Дальневосточники вошли в число самых высокооплачиваемых в России

Сегодня, 09:32ОбществоФото: Медиахолдинг1MiСразу несколько регионов Дальнего Востока стали лидерами
Сразу несколько регионов Дальнего Востока стали всероссийскими лидерами по уровню зарплат, а также по уровню социально-экономической устойчивости.

Так, самую высокую среднюю зарплату в России получают жители Магаданской области — 127 тысяч рублей, на втором месте Чукотский автономный округ — 117 тысяч, на третьем — Ямало-Ненецкий автономный округ — 96,6 тысяч, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование Фонда развития гражданского общества (ФРГО).

Благодаря исследованиям ФРГО был сформирован рейтинг социально-экономической устойчивости регионов. В двадцатку лидеров по общим показателям среди дальневосточников вошли: Магаданская область — 2-е место, Чукотка — 3-е место, Сахалинская область — 5-е место, Якутия — 8-е место, Камчатский край — 15-е место, Хабаровский край — 19-е место.

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ, который взял 3-е и 2-е место по показателям средней заработной платы и прожиточного минимума соответственно. По этим же показателям Магаданская область заняла 1- место в обоих случаях.

Стоит отметить, что Приморский край не стал лидером социально-экономической устойчивости и не попал даже в 20-ку рейтинга.

По последним данным, в Приморье средняя заработная плата чуть больше 46 тысяч рублей (или 40 тысяч после вычета 13% НДФЛ).

Прожиточный минимум, установленный в регионе, — более 13 тысяч рублей. Стоит отметить, что в 2021 году прожиточный минимум повысили для пенсионеров на 12,5% — теперь он составляет 12 119 рублей.

Сюжеты:
ПриморьеПриморский край
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