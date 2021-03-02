Обзор самых интересных событий недели в Приморье

Техосмотр стал главной темой последних недель — только ленивый не писал о том, что с начала марта будет невозможно проверить техническое состояние своего автомобиля без очередей и сложностей. Страховые агенты напрямую рекомендовали своим клиентам как можно скорее проводить чек-ап своего железного коня, а на пунктах ТО началась практически страда: очередь была расписана посекундно. Но проблема решилась так же быстро, как возникла. Впрочем, не техосмотром единым жило Приморье. Подведем информационные итоги недели в обзоре «Золотого Рога».