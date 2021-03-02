Обзор самых интересных событий недели в Приморье

Техосмотр стал главной темой последних недель — только ленивый не писал о том, что с начала марта будет невозможно проверить техническое состояние своего автомобиля без очередей и сложностей. Страховые агенты напрямую рекомендовали своим клиентам как можно скорее проводить чек-ап своего железного коня, а на пунктах ТО началась практически страда: очередь была расписана посекундно. Но проблема решилась так же быстро, как возникла. Впрочем, не техосмотром единым жило Приморье. Подведем информационные итоги недели в обзоре «Золотого Рога».
В прошлое воскресенье, 21 февраля, медведица напала на жителя Приморья и ушла с места нападения, бросив там медвежонка.
Встреча человека со зверем произошла возле посёлка Врангель — вышедший на прогулку местный житель столкнулся с медведицей, охранявшей свою берлогу. Животное напало на мужчину и нанесло ему серьёзные увечья.
Несмотря на кажущуюся победу, хищница вскоре ушла с насиженного места, бросив в своём логове новорождённого медвежонка. Беспомощного детёныша пришлось изъять из дикой природы, чтобы тот не замёрз. Его забрали в центр «Тигр», где он будет проходить реабилитацию вместе с двумя другими медвежатами. Одна из соседок спасённого малыша и сама ещё недавно жила в дикой природе — специалистам из «Тигра» удалось выходить двухнедельную медведицу, спасённую ранее инспекторами Госохотнадзора.
На этой неделе стало известно, что Рудневскому мосту во Владивостоке осталось стоять совсем недолго — уже в 2023 его должны снести и заменить двумя современными конструкциями.
От улицы Выселковая до пересечения улиц Рудневая и Луговая будут проведены новые мосты, первый из которых планируется построить в пяти метрах от Рудневского и сдать уже через два года. После окончания работ на этом объекте старый мост снесут, а прямо на его месте начнут строить ещё один новый.
Обе переправы будут иметь пропускную способность в 2 263 автомобиля и 0 пешеходов в час — ходить по мосту смогут только рабочие и охрана. В комплекте с новыми мостами идут две транспортные развязки, которые планируется построить со стороны улицы Выселковой и со стороны улицы Руднева.
В преддверии введения новых правил техосмотра в Приморье возник небывалый ажиотаж — автовладельцы стремились пройти осмотр до 1 марта. Накал страстей снизило решение правительства перенести вступление обновленного порядка прохождения ТО на 1 октября.
Еще 25 февраля владельцы и сотрудники компаний, проводящих техосмотр, отчитывались о наплыве клиентов и забитом графике. Записаться на ТО было невозможно — у специалистов просто не осталось свободных мест.
Приморские водители стремились в последний момент успеть пройти осмотр по старым правилам, поскольку с 1 марта ожидалось вступление в силу новых — с электронными сертификатами, фотосъемкой автомобиля и другими особенностями.
Впрочем, заявление премьер-министра лишило автолюбителей причины для спешки — как сказал Михаил Мишустин, введение новых правил ТО будет перенесено на октябрь. Такое решение объясняется желанием предотвратить распространение коронавируса.
Глава правительства отметил, что дополнительное время должно быть использовано властями для налаживания новой процедуры, чтобы осенью она начала действовать с минимальным количеством огрехов.
По итогам недели в Приморье в очередной раз зафиксировано падение суточной заболеваемости коронавирусом. Ещё 19 февраля было выявлено 112 новых заражений. Спустя неделю, 26 февраля, этот показатель составил всего 91. Положительная тенденция может объясняться успехами прививочной кампании — к настоящему моменту в крае поставлено уже 36 563 укола от COVID-19, каждый день ставится еще порядка 2 200.
Успешному прививанию приморцев не помешал даже инцидент в одной из больниц Артёма, где отключение электричества и нарушение работы морозильных камер вынудило направить на утилизацию более 1 500 доз вакцины.
На имеющиеся у граждан вопросы о вакцинации и препарате «Гам-КОВИД-Вак» ответила главный внештатный эпидемиолог Приморского края Ирина Повиличенко. Так, эксперт рассказала, кому из жителей края обязательно нужно поставить прививку, а кому лучше воздержаться.
Эпидемиолог отметила и тот факт, что повторное заражение возможно — в случае, если уже перенесший COVID человек часто контактирует с больными.
Не только на этой неделе, но уже с середины февраля тяжело приходится мэру Владивостока Олегу Гуменюку. На фоне нескольких инцидентов не могли не поползти слухи об утрате к нему доверия не только со стороны горожан. Подобные рассуждения подогревала информация о якобы скором переходе мэра города Артёма Вячеслава Квона в кресло главы Владивостока. Правда, эту информацию в мэрии АГО оперативно опровергли.
Егор ГОЛУБЕВ, Юлия БЕРЕГОВАЯ.