Регионам помогут с профориентацией всех лиц с инвалидностью

Документ позволит модернизировать систему поддержки профессионального самоопределения и трудоустройства молодых людей с инвалидностью и ОВЗ в российских регионах.
В нем описывается новый алгоритм межведомственного взаимодействия как федеральных, региональных, муниципальных органов власти, так и образовательных организаций, центров профориентации и служб занятости.
Как отмечается, он поможет усовершенствовать организацию профориентационной работы в субъектах Российской Федерации таким образом, чтобы каждый россиянин с инвалидностью и ОВЗ в возрасте от 14 до 44 лет мог удобно, без бюрократических проволочек пройти необходимую профессиональную ориентацию с учётом индивидуальных потребностей и особенностей, например, во время получения образования в школе, колледже, вузе или придя в территориальные центры профессиональной ориентации и психологической поддержки населения.
Примерный регламент является частью системной работы по содействию инвалидам и лицам с ОВЗ в получении профессионального образования и трудоустройстве. Документ направлен руководителям высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, сообщается на сайте Министерства просвещения.