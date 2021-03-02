Регионам помогут с профориентацией всех лиц с инвалидностью

Как отмечается, он поможет усовершенствовать организацию профориентационной работы в субъектах Российской Федерации таким образом, чтобы каждый россиянин с инвалидностью и ОВЗ в возрасте от 14 до 44 лет мог удобно, без бюрократических проволочек пройти необходимую профессиональную ориентацию с учётом индивидуальных потребностей и особенностей, например, во время получения образования в школе, колледже, вузе или придя в территориальные центры профессиональной ориентации и психологической поддержки населения.