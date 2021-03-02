Регионам помогут с профориентацией всех лиц с инвалидностью

Регионам помогут с профориентацией всех лиц с инвалидностью

Сегодня, 11:58ОбществоФото: Мария Пушкарева / ИК "Золотой Рог"Документ направлен руководителям российских субъектов
Как сообщает Минпросвещения России, ведомство совместно с Минобрнауки России и Минтрудом России разработало новый примерный регламент межведомственного взаимодействия на всех уровнях управления.

Документ позволит модернизировать систему поддержки профессионального самоопределения и трудоустройства молодых людей с инвалидностью и ОВЗ в российских регионах.

В нем описывается новый алгоритм межведомственного взаимодействия как федеральных, региональных, муниципальных органов власти, так и образовательных организаций, центров профориентации и служб занятости.

Как отмечается, он поможет усовершенствовать организацию профориентационной работы в субъектах Российской Федерации таким образом, чтобы каждый россиянин с инвалидностью и ОВЗ в возрасте от 14 до 44 лет мог удобно, без бюрократических проволочек пройти необходимую профессиональную ориентацию с учётом индивидуальных потребностей и особенностей, например, во время получения образования в школе, колледже, вузе или придя в территориальные центры профессиональной ориентации и психологической поддержки населения.

Примерный регламент является частью системной работы по содействию инвалидам и лицам с ОВЗ в получении профессионального образования и трудоустройстве. Документ направлен руководителям высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, сообщается на сайте Министерства просвещения.

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В РоссииПриморье
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