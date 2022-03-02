Депутаты городской Думы опубликовали в своих социальных сетях посты в поддержку специальной операции на Украине. Они согласны с действиями президента и правительства РФ, направленными на защиту мирного населения Донецкой и Луганской народных республик, демилитаризацию и денацификацию Украины.

По словам председателя Думы Андрея Брика, для жителей города воинской славы Владивостока вопрос о защите ДНР и ЛНР от посягательств украинских неонацистов имеет особое значение. — Российский народ заплатил огромную цену за Победу в Великой Отечественной войне. Наш долг ― передать будущим поколениям память о подвиге и силе духа героев Отечества, спасших мир от нацистской угрозы. Убежден, что миротворческая миссия России будет способствовать укреплению мира между братскими народами и сохранению исторической памяти, — подчеркивает Брик. Депутат гордумы Дмитрий Лёгкий отмечает, что сегодня все россияне, в том числе приморцы, должны сплотиться и оставаться людьми до конца. — Самое страшное в эти дни — стать расколотыми. Мы не имеем права это допустить. Нас давят и пытаются разделить, унижают русских за рубежом, атакуют экономику, издеваются над спортсменами. Мы, российский народ, должны объединиться в этот сложнейший этап нашей истории. Оставаться людьми, заботиться друг о друге, не поддаваться провокациям и верить в то, что скоро все закончится. Я уверен, что наш президент знает, что делает, — добавляет депутат. Депутат городской думы и руководитель регионального Центра спортивной подготовки Денис Русинов выразил поддержку российским спортсменам и тренерам Сборной России по футболу. На сегодняшний день их отстранили от участия во всех турнирах ФИФА и УЕФА. Получается, что у обычного российского болельщика, как и у миллионов жителей в нашей стране, не будет возможности увидеть стыковые матчи ЧМ-2022. — Сегодня наших футболистов в Европе притесняют по простой причине, потому что они русские. Сейчас по требованию МОК международные спортивные федерации объявляют о санкциях по отношению к России из-за сложившейся международной обстановки — отменяют турниры на территории Российской Федерации, запрещают нашим спортсменам выступать под собственным флагом и гимном — это, считаю, как минимум лицемерно. На международной спортивной арене бушуют антироссийские настроения. Теперь все наши спортсмены по сути своей подвергаются дискриминации по национальному признаку, — отмечает Русинов. Депутат гордумы добавил, что Запад склонен осуждать кого-то, если это в их интересах, с другой стороны — оправдывает акции, которые сам же проводит. В марте будет 23 года с начала бомбардировки Югославии войсками НАТО. Авиаудары продолжались 78 дней. Тогда никто никаких ограничений и санкций на страны альянса не вводил. — Российские спортсмены всегда были достойными участниками всех чемпионатов мира и других международных стартов. Кому-то выгодно исключить из соревновательного процесса сильных атлетов, часто завоёвывающих первые места. Даже когда это противоречит Олимпийской хартии, которая полностью исключает дискриминацию по расовому, языковому, религиозному и политическому принципу, — подчеркнул Денис Русинов.

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