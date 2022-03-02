На борьбу с «дезой» направят портал «Объясняем.РФ»

На борьбу с «дезой» направят портал «Объясняем.РФ»
На борьбу с «дезой» направят портал «Объясняем.РФ»
Сегодня, 11:28ОбществоФото: 1mediainvest.ru
С началом военной операции на востоке Украине соцсети и новые медиа заполонили слухи, домыслы, а то и нарочно сфабрикованная информация и провокационные фейки.

Для борьбы с дезинформацией, которая начала массово распространяться в сети, в России запускается новый информационный проект «Объясняем.РФ». Он станет оперативным источником проверенных сведений и официальных данных, рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Он отметил, что правительству важно донести до людей актуальную и достоверную информацию. На портале уже размещены ответы на актуальные вопросы граждан по всем сферам, которые были собраны из соцсетей в каждом регионе страны без исключения, в том числе и в Приморье, от транспортного сообщения до вопросов финансовой стабильности и работы учебных заведений.

Также на портале будет доступна форма обратной связи, через которую жители РФ смогут направить свои вопросы по текущей ситуацией в стране.

Телеграм-канал открыт по адресу: t.me/obyasnayemrf.

Отметим, ранее сообщалось, что власти намерены ужесточить наказание за дезинформацию о действиях армии, планируется ввести за это уголовную ответственность и наказание в виде реального лишения свободы на срок до 15 лет.

Как напоминает портал «Новые Известия», российские власти засекретили данные о потерях армии РФ в военное и мирное время. Разглашение этих сведений может повлечь за собой обвинения в государственной измене в форме шпионажа и тюремный срок до 20 лет.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
интернетПриморьефейк
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

Главный редактор: Сычёва О.А.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 613

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: +7 914 791-46-10

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы