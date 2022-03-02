На борьбу с «дезой» направят портал «Объясняем.РФ»

С началом военной операции на востоке Украине соцсети и новые медиа заполонили слухи, домыслы, а то и нарочно сфабрикованная информация и провокационные фейки.

Для борьбы с дезинформацией, которая начала массово распространяться в сети, в России запускается новый информационный проект «Объясняем.РФ». Он станет оперативным источником проверенных сведений и официальных данных, рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Он отметил, что правительству важно донести до людей актуальную и достоверную информацию. На портале уже размещены ответы на актуальные вопросы граждан по всем сферам, которые были собраны из соцсетей в каждом регионе страны без исключения, в том числе и в Приморье, от транспортного сообщения до вопросов финансовой стабильности и работы учебных заведений. Также на портале будет доступна форма обратной связи, через которую жители РФ смогут направить свои вопросы по текущей ситуацией в стране. Телеграм-канал открыт по адресу: t.me/obyasnayemrf. Отметим, ранее сообщалось, что власти намерены ужесточить наказание за дезинформацию о действиях армии, планируется ввести за это уголовную ответственность и наказание в виде реального лишения свободы на срок до 15 лет. Как напоминает портал «Новые Известия», российские власти засекретили данные о потерях армии РФ в военное и мирное время. Разглашение этих сведений может повлечь за собой обвинения в государственной измене в форме шпионажа и тюремный срок до 20 лет.

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