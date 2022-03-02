Олег Михайлов: на Украине мы боремся с бандеровцами, терроризмом и экстремизмом

— Мы боремся с терроризмом и экстремизмом. С бандеровцами, с теми людьми на Украине, которым мир не нужен. Но нужны война и хаос. Мы восемь лет терпели унижения русскоязычного населения, оскорбления в адрес нашего государства. Но когда нам стали угрожать созданием на Украине ядерного оружия, естественно, мы сработали на опережение. Поскольку не хотим повторения того, что случилось 22 июня 1941 года, — говорит Олег Михайлов.