Олег Михайлов: на Украине мы боремся с бандеровцами, терроризмом и экстремизмом

Олег Михайлов: на Украине мы боремся с бандеровцами, терроризмом и экстремизмом
Олег Михайлов: на Украине мы боремся с бандеровцами, терроризмом и экстремизмом
Сегодня, 15:06ОбществоФото: фото предоставлено героем публикации
Председатель приморской краевой общественной организации инвалидов войны в Афганистане, инвалидов локальных войн и военных конфликтов Олег Михайлов называет операцию на Украине миротворческой.

— Мы боремся с терроризмом и экстремизмом. С бандеровцами, с теми людьми на Украине, которым мир не нужен. Но нужны война и хаос. Мы восемь лет терпели унижения русскоязычного населения, оскорбления в адрес нашего государства. Но когда нам стали угрожать созданием на Украине ядерного оружия, естественно, мы сработали на опережение. Поскольку не хотим повторения того, что случилось 22 июня 1941 года, — говорит Олег Михайлов.

Он подчеркнул, что не Россия является инициатором нынешних событий, происходящих на Украине. Спецоперация МО РФ по демилитаризации Донбасса — это логическое окончание многолетнего нагнетания напряжённости на этой земле. Украина предприняла всё, чтобы люди не могли спокойно жить на Донбассе. За годы конфликта на этой территории погибли тысячи мирных граждан, десятки тысяч покинули свои дома.

— Наши миротворческие войска выполняют миссию по принуждению Украины к миру, — считает Олег Михайлов.

Сюжеты:
Приморье
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