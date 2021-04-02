Почти треть хабаровских автомобилистов верит в приметы

РГС Банк к 1 апреля провёл исследование, цель которого — выяснить, насколько суеверны российские водители. По итогам опроса среди хабаровских автолюбителей, оказалось, каждый третий автомобилист (27%) верит в приметы.

Опрос провели в марте 2021 года. В исследовании участвовали 2720 совершеннолетних респондентов из городов России с населением более 100 тысяч человек. Данные собрали с помощью анкет и онлайн-опросов. Согласно полученным результатам, самые суеверные водители живут в Челябинске и Барнауле — эта доля достигает 29% и 28% соответственно. Между тем в Хабаровске 27% оказались суеверными. Самая популярная примета хабаровских автомобилистов — «помыть машину — к дождю» — так ответили 29% респондентов. Часть водителей также отметили «финансовые» приметы: 28% автомобилистов считают, что «птичий помет на кузове — к прибыли», а 20% верят, что покупать авто у богатого — к успеху. 16% владельцев машин уверены: если ругать машину, это приведет к поломке, еще 15% не свистят в салоне, потому что «денег не будет», 11% — не пересчитывают деньги в машине, чтобы не получить штраф. При этом большинство хабаровских автомобилистов (73%) оказалось несуеверным. Большинство рационалистов ездит по дорогам Ростова-на-Дону — 86%. 70% водителей отмечают, что не имеют в своей машине никаких талисманов и сувениров на удачу, а 63% — не верят в «счастливые» числа, в том числе на номерных знаках. Так, 13% хабаровских автолюбителей готовы использовать номера, доставшиеся при регистрации в ГИБДД. 12% владельцев машин приобрели особенный номер на удачу, кроме того, с 1 января 2021 года это стало проще сделать — появилась возможность официально приобретать «красивые» номера через госуслуги. «Вряд ли найдется водитель, у которого не было бы своих примет относительно автомобиля и обращения с ним. Некоторые говорят с авто, дают им имена или дарят подарки. При этом самые распространенные приметы так и или иначе связаны с деньгами или расходами», — рассказала директор по развитию розничного бизнеса РГС Банка Марина Дембицкая. Стоит отметить, что банк «Открытие» провёл опрос о суеверности среди россиян, и, в сравнении с исследованием РГС Банка оказалось, что автомобилисты — менее суеверны, чем россияне в целом. Так, почти треть россиян (31%) верят в «денежные» приметы. Среди самых популярных: «если чешется ладонь левой руки — это к деньгам», «надо ждать финансового прибавления, если птица „нагадила“ на машину», «показывать купюру новой Луне». Некоторые граждане считают, что станут богаче, если выращивать дома «денежное дерево» толстянку, держать купюры в кошельке аккуратно и обязательно одной стороной, не перевернутыми. А чтобы не потерять деньги, нельзя давать из рук в руки купюры вечером и свистеть в доме.

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