Участники Парада Победы в Уссурийске проходят вакцинацию от COVID-19

Участники Парада Победы в Уссурийске проходят вакцинацию от COVID-19
Сегодня, 09:54ОбществоФото: Медиахолдинг1MiВакцину получают военнослужащие, входящие в парадные расчеты
Кроме того, прививаются сотрудники военной полиции, которые обеспечат правопорядок на параде

В Уссурийске военнослужащих участников военного парада общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Приморском крае, продолжают вакцинировать от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба военного ведомства.

На данный момент второй компонент получают не только военнослужащие, входящие в парадные расчеты, но и сотрудники военной полиции, которые обеспечат правопорядок на предстоящих торжественных мероприятиях.

Вакцинация производится первым компонентом российского препарата «Гам-КОВИД-Вак». Постановка прививок проводится с согласия вакцинируемых. После ввода препарата в течение получаса все военнослужащие находятся под контролем врачей.

Прививки проводятся и в пунктах постоянной дислокации, и в военном госпитале Уссурийска с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер и проведением предварительного медицинского осмотра личного состава на наличие противопоказаний к препарату.

Всего общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Приморском крае, вакцинацию прошли более 3000 военнослужащих.

Сюжеты:
Приморье
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