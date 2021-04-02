Участники Парада Победы в Уссурийске проходят вакцинацию от COVID-19

В Уссурийске военнослужащих участников военного парада общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Приморском крае, продолжают вакцинировать от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба военного ведомства.
На данный момент второй компонент получают не только военнослужащие, входящие в парадные расчеты, но и сотрудники военной полиции, которые обеспечат правопорядок на предстоящих торжественных мероприятиях.
Вакцинация производится первым компонентом российского препарата «Гам-КОВИД-Вак». Постановка прививок проводится с согласия вакцинируемых. После ввода препарата в течение получаса все военнослужащие находятся под контролем врачей.
Прививки проводятся и в пунктах постоянной дислокации, и в военном госпитале Уссурийска с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер и проведением предварительного медицинского осмотра личного состава на наличие противопоказаний к препарату.
Всего общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Приморском крае, вакцинацию прошли более 3000 военнослужащих.