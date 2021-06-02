Одно из ковид-ограничений отменили в Приморье

С 1 июня в Приморье закончилось действие режима электронных очередей для въезда на территории, прилегающие к международным автомобильным пунктам пропуска через российско-китайскую границу, сообщили в правительстве региона.

Эту меру ввели год назад и, по словам специалистов, она позволила преодолеть кризис в трансграничных перевозках, вызванный ограничениями из-за COVID-19. В краевом агентстве международного сотрудничества рассказали, что с началом пандемии коронавирусной инфекции власти провинций КНР, граничащих с Приморьем, в несколько этапов ввели ряд ограничений, которые повлияли на пропускную способность международных автомобильных пунктов пропуска — у пунктов пропуска регулярно накапливалось большое количество автомобилей, что грозило ухудшением как эпидемической ситуации, так и провоцировало конфликты среди участников рынка трансграничных перевозок. В связи с этим в правительстве Приморского края приняли решение ввести режим электронных очередей на проезд автотранспорта на территории, прилегающие к пунктам пропуска. Такое решение позволило нормализовать ситуацию. Режим электронных очередей несколько раз продлевали. За минувший год правительство региона, находясь в постоянном диалоге с руководством сопредельных провинций КНР, а также российскими органами власти и участниками рынка, добилось заметного улучшения ситуации в трансграничной логистике. В результате договоренностей с китайскими властями существенно увеличено количество единиц грузового автотранспорта, которое ежедневно готовы принимать наши партнеры. «Ежедневно через автомобильные пункты пропуска, расположенные на территории Приморского края, проходит до 150 единиц автотранспорта. Для сравнения, около года назад ежедневно границу пересекали 30-40 автомобилей», — отметили в агентстве международного сотрудничества региона.

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