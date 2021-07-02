На фестиваль «Сделано в Приморье» приглашают производителей рыбы и морепродуктов

На фестиваль «Сделано в Приморье» приглашают производителей рыбы и морепродуктов
На фестиваль «Сделано в Приморье» приглашают производителей рыбы и морепродуктов
Сегодня, 14:04ОбществоФото: primorsky.ru
Шестой фестиваль «Сделано в Приморье» расширяет ассортимент продукции, которая представлена на площадке мероприятия — к участию приглашаются рыбные компании Приморского края. Решение приурочено к приближающемуся Дню рыбака, который состоится 11 июля.

Отметим, что фестиваль «Сделано в Приморье» проходит в центре Владивостока, на улице Адмирала Фокина. Его участники — предприниматели, самозанятые и представители гастрономической индустрии. Посетители могут приобрести у приморских производителей свежие овощи, мед, мясо и хлеб, испеченный в русских традициях и прочее.

«В связи с приближающимся Днем рыбака, который традиционно отмечается во второе воскресенье июля — в этом году праздник выпал на 11 июля, принять участие фестивале приглашаются производители рыбной продукции. Рыба может быть свежая, соленая, копченая и любая другая — главное, чтобы она была выловлена в Приморском крае», — рассказали организаторы фестиваля.

Подать заявку на участие в фестивале можно, заполнив форму на сайте.

Мероприятие организует центр «Мой бизнес» при поддержке минэкономразвития Приморского края совместно с Союзом «Приморская торгово-промышленная палата», в рамках реализации госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020–2027 годы.

Сюжеты:
Приморский край
Материалы по теме:
ЭкономикаБизнесВладивостокфестиваль
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