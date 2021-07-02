На фестиваль «Сделано в Приморье» приглашают производителей рыбы и морепродуктов

Шестой фестиваль «Сделано в Приморье» расширяет ассортимент продукции, которая представлена на площадке мероприятия — к участию приглашаются рыбные компании Приморского края. Решение приурочено к приближающемуся Дню рыбака, который состоится 11 июля.

Отметим, что фестиваль «Сделано в Приморье» проходит в центре Владивостока, на улице Адмирала Фокина. Его участники — предприниматели, самозанятые и представители гастрономической индустрии. Посетители могут приобрести у приморских производителей свежие овощи, мед, мясо и хлеб, испеченный в русских традициях и прочее. «В связи с приближающимся Днем рыбака, который традиционно отмечается во второе воскресенье июля — в этом году праздник выпал на 11 июля, принять участие фестивале приглашаются производители рыбной продукции. Рыба может быть свежая, соленая, копченая и любая другая — главное, чтобы она была выловлена в Приморском крае», — рассказали организаторы фестиваля. Подать заявку на участие в фестивале можно, заполнив форму на сайте. Мероприятие организует центр «Мой бизнес» при поддержке минэкономразвития Приморского края совместно с Союзом «Приморская торгово-промышленная палата», в рамках реализации госпрограммы «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020–2027 годы.

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