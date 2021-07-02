Стали известны точные сроки ремонта дорог в пригороде Владивостока

В 2021 году во Владивостоке отремонтируют асфальтовое полотно на улицах Свердлова, 2-й Линейной, Садгородской, Коммуны и Есенина. Однако, когда именно работы на участках будут выполнены — не ясно, из-за чего в дело вмешался и. о. главы приморской столицы Константин Шестаков.

«Мы получили достаточно много вопросов от жителей по ремонту на Свердлова и Садгородской. Им непонятны сроки. Особенно, когда они видят снятый слой асфальта, пыль и дорожную технику, которая просто стоит на месте и не всегда работает. Подрядчики сегодня озвучили четкие сроки, и я готов назвать их жителям. В дальнейшем сотрудники управления дорог и благоустройства будут эти сроки контролировать», — сказал градоначальник. Специалисты отмечают, что на улицах должны заменить дорожное покрытие и построить тротуары. Константин Шестаков отметил, что на улице Свердлова основные строительные работы завершат до пятницы следующей недели — 9 июля. На Садгородской основные работы должны быть выполнены до конца текущего месяца, а на 2-ю Линейную бригады выйдут с 16 июля — дату выбрали специально, потому что ремонт потребует перекрытия движения и к этому моменту должны быть в доступны и подготовлены все объездные дороги. Критику граждан в соцсетях вызывает и состояние дороги на улице Магнитогорской, 7. На участке глубокие ямы — машинам приходится, буквально, объезжать их по встречной полосе. Сотрудники управления дорог и благоустройства Владивостока отметили, что аварийно-восстановительный ремонт начнётся здесь в ближайшие две недели. Дорогу на Сахарном Ключе, 3 в этом году капитально отремонтируют. Вместо грунтовки на участке появится полноценный асфальт, подрядчики обустроят ливневую канализацию. Стоит отметить, что проект благоустройства этой улицы стал одним из победителей конкурса «Твой проект» — на его реализацию выделено три миллиона рублей. Кроме того, вскоре жителям Сахарного Ключа построят долгожданную детскую площадку — уже закуплены горки и спортивные тренажеры.

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