Мэр Владивостока ответил на вопросы о видовых площадках, рыбном рынке и точечной застройке

Глава Владивостока Константин Шестаков провел встречу с городскими предпринимателями. Оказалось, что многие вопросы, которые волнуют собравшихся уже находятся на той или иной стадии решения.

Предприниматели вместе с мэром обсудили вопросы социального взаимодействия, поддержки бизнеса и эффективного использования муниципального имущества. Гендиректор туристической компании поинтересовалась у Шестакова возможностью создания в городе рыбного рынка, а также подняла вопрос транспортной доступности видовых площадок Владивостока. По словам главы города, по всем этим направлениям уже ведутся работы. Открытие рыбного рынка запланировано на площадке возле первого пирса набережной Спортивной гавани. Однако процесс осложняется судебными спорами. Также мэр напомнил, что уже в 2021 году откроется сквер на сопке Бурачка, где сейчас доделывают видовую площадку. Еще одна обзорная точка запланирована в свежеоткрытом Нагорном парке, а также в районе Тигровой. Не остались без внимания и вопросы строительства в городе. Директор проектной организации предложил выработать совместный регламент, чтобы застройщикам было проще искать компромисс с местными жителями, которые недовольны точечной застройкой. Идея Шестакову понравилась. Он отметил, что специалисты скоро займутся этим вопросом. Также мэр заметил, что поиск решений в этом вопросе необходим, но главный вектор следует направить на комплексное строительство и реновацию.

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