Летние танцевальные вечера подарят пожилым приморцам

Летние танцевальные вечера подарят пожилым приморцам

Летние танцевальные вечера подарят пожилым приморцам

Вчера, 11:01
Общество
Фото: Ксения Забелина / "Золотой Рог"
Всё больше городов и сёл края захватывает в свою орбиту проект «Летние вечера в парке 50+» в Приморье.

На днях танцевальные вечера для людей того возраста, который принято называть «серебряным», прошли в селе Ляличи, селе Абрамовка, 28 июля танцевали и общались под приятную музыку пожилые жители села Васильевка. 29 и 30 июля прекрасные вечера, наполненные ритмами кадрили, вальса, польки, танго и современных мелодий, порадовали жителей сёл Осиновка и Ширяевка.

Во всех населённых пунктах вечера проходят либо на центральной площади, либо в сквере, словом, там, где есть место для сцены и под танцпол. Начало в 18 часов.

Напомним, проект «Летние вечера в парке 50+» начали реализовывать в Приморье ещё до пандемии. Организаторы – центр социального обслуживания «Родные люди» – при поддержке правительства Приморского края рассказали, что он направлен на повышение активности людей пенсионного возраста, на вовлечение их в общение, в общественную жизнь.

Проект оказался таким популярным по краю, что подобные вечера было решено проводить и во Владивостоке.

И вот в этом году и в краевом центре, и по всему Приморью проходят танцевальные вечера, на которых люди от 50 лет и старше могут посмотреть и послушать выступления творческих коллективов, принять участие в лёгкой спортивной разминке, потанцевать под мелодии юности, а главное – пообщаться и найти единомышленников. Вечера пользуются большой популярностью.

Сюжеты:
Приморский край
культура
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

Главный редактор: Сычёва О.А.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: +7 (423) 245-92-22, +7 (914) 791-46-10

E-mail: [email protected], [email protected]

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: [email protected]

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы