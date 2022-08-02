Летние танцевальные вечера подарят пожилым приморцам

Всё больше городов и сёл края захватывает в свою орбиту проект «Летние вечера в парке 50+» в Приморье.

На днях танцевальные вечера для людей того возраста, который принято называть «серебряным», прошли в селе Ляличи, селе Абрамовка, 28 июля танцевали и общались под приятную музыку пожилые жители села Васильевка. 29 и 30 июля прекрасные вечера, наполненные ритмами кадрили, вальса, польки, танго и современных мелодий, порадовали жителей сёл Осиновка и Ширяевка. Во всех населённых пунктах вечера проходят либо на центральной площади, либо в сквере, словом, там, где есть место для сцены и под танцпол. Начало в 18 часов. Напомним, проект «Летние вечера в парке 50+» начали реализовывать в Приморье ещё до пандемии. Организаторы – центр социального обслуживания «Родные люди» – при поддержке правительства Приморского края рассказали, что он направлен на повышение активности людей пенсионного возраста, на вовлечение их в общение, в общественную жизнь. Проект оказался таким популярным по краю, что подобные вечера было решено проводить и во Владивостоке. И вот в этом году и в краевом центре, и по всему Приморью проходят танцевальные вечера, на которых люди от 50 лет и старше могут посмотреть и послушать выступления творческих коллективов, принять участие в лёгкой спортивной разминке, потанцевать под мелодии юности, а главное – пообщаться и найти единомышленников. Вечера пользуются большой популярностью.

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