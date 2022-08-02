Льготников Приморья продолжают обеспечивать лекарствами на дому

Граждане льготных категорий из отдалённых районов Приморского края будут получать лекарства на дом до конца этого года, а также в следующем году. Для этого в бюджете региона предусмотрено почти 8 миллионов рублей.

Больше 1,3 тысячи жителей удалённых и труднодоступных территорий края получают льготные лекарства c доставкой на дом. В этом помогают сотрудники Почты России. Эта совместная работа организована в рамках пилотного проекта социального воздействия с февраля 2021 года по июль 2022 года по соглашению между Почтой России, Правительством Приморского края и ВЭБ.РФ. – Пилотный проект по доставке лекарств дал очень хорошие результаты. Доставка производится самым уязвимым категориям граждан – инвалидам, пациентам, перенёсшим в течение двух лет инфаркт, операцию на сердце или инсульт, больным сахарным диабетом, получающим инсулин. Раньше для получения лекарств им необходимо было ехать в районный центр, выписывать рецепт, затем идти в аптеку и получать медикаменты. В результате они получали льготные лекарства нерегулярно, что неблагоприятно сказывалось на их здоровье. Теперь эта проблема решена, – отметила министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко. Несмотря на то, что срок проекта завершается, доставку лекарств решено продлить. – Всё, что мы делаем сегодня, реализовывая проекты социального воздействия, называется «нестандартный подход». Такая работа значительно повышает уровень доверия к власти, – подчеркнула Председатель Правительства Приморского края Вера Щербина. Добавим, что в регионе действует госпрограмма Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы.

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