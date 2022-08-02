Льготников Приморья продолжают обеспечивать лекарствами на дому

Льготников Приморья продолжают обеспечивать лекарствами на дому

Льготников Приморья продолжают обеспечивать лекарствами на дому

Вчера, 10:33
Общество
Фото: пресс-служба правительства Приморского края
Граждане льготных категорий из отдалённых районов Приморского края будут получать лекарства на дом до конца этого года, а также в следующем году. Для этого в бюджете региона предусмотрено почти 8 миллионов рублей.

Больше 1,3 тысячи жителей удалённых и труднодоступных территорий края получают льготные лекарства c доставкой на дом. В этом помогают сотрудники Почты России.

Эта совместная работа организована в рамках пилотного проекта социального воздействия с февраля 2021 года по июль 2022 года по соглашению между Почтой России, Правительством Приморского края и ВЭБ.РФ.

Пилотный проект по доставке лекарств дал очень хорошие результаты. Доставка производится самым уязвимым категориям граждан – инвалидам, пациентам, перенёсшим в течение двух лет инфаркт, операцию на сердце или инсульт, больным сахарным диабетом, получающим инсулин. Раньше для получения лекарств им необходимо было ехать в районный центр, выписывать рецепт, затем идти в аптеку и получать медикаменты. В результате они получали льготные лекарства нерегулярно, что неблагоприятно сказывалось на их здоровье. Теперь эта проблема решена, – отметила министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко.

Несмотря на то, что срок проекта завершается, доставку лекарств решено продлить.

Всё, что мы делаем сегодня, реализовывая проекты социального воздействия, называется «нестандартный подход». Такая работа значительно повышает уровень доверия к власти, – подчеркнула Председатель Правительства Приморского края Вера Щербина.

Добавим, что в регионе действует госпрограмма Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы.

Сюжеты:
Приморский край
Здравоохранение
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