На базе крупных больниц в Приморье создают паллиативные выездные бригады

Патронажные бригады сформируют на базе больниц Уссурийска, Арсеньева, Дальнереченска, Дальнегорска, Партизанска и Вольно-Надеждинского.
Аналогичные службы есть уже во Владивостокской поликлинике № 6 и краевой детской клинической больнице № 2.
– Бригады медиков, помимо купирования симптомов на дому, будут доставлять лекарства, медицинские изделия и оборудование пациентам, обучать родственников специфике ухода за близкими, – рассказали в минздраве Приморья.
Всего в крае более 170 коек в больницах для паллиативных пациентов с неизлечимыми прогрессирующими заболеваниями или состояниями, которым необходимо медицинское вмешательство. Службу будут расширять за счёт формирования отделений паллиативной помощи в больницах и расширения патронажных выездных бригад на дом.
Координационный центр паллиативной медицинской помощи Приморского края развернут на базе Владивостокской поликлиники № 6.
А в целом в регионе реализуется государственная программа Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы.