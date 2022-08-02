Шаг за шагом: Константин Шестаков вновь встретился с горожанами, чтобы обсудить благоустройство

Рабочий выезд градоначальника по Ленинскому району – по традиции не формальное мероприятие. Сразу же были приняты решения, которые помогут сделать район удобнее.
На месте лучше видно
Константин Шестаков поручил проработать вопрос создания нового общественного пространства на Невельского, 13 взамен гаражей, которые сейчас там стоят.
Эта территория заполнена сейчас не только гаражами, но и незаконными постройками. Администрация Владивостока рассмотрит возможность вместо них создать новое общественное пространство со спортивными тренажёрами.
Задача поставлена профильным управлениям мэрии.
– В микрорайоне недостаток спортивных объектов, только пришкольные стадионы, – отметила советник главы города Алеся Корсак. – Думаю, что на этом месте вполне могла бы разместиться зона воркаута.
Здесь же Константин Шестаков принял решение организовать восстановительный ремонт дороги возле МФЦ, расположенного на Невельского, 13.
Следующая точка приложения сил – заезд к парку Мингородка на улице 1-й Флотской. Его приведут в порядок.
Дорогу используют местные жители, а также отдыхающие для проезда к парку. Многие называют её «фронтовой». Люди просили сделать её ровной и безопасной.
В этом году под контролем специалистов городской администрации здесь проведут грейдирование и отсыпят асфальтовой крошкой дорожное полотно. А после этого профильное управление по поручению мэра Владивостока рассмотрит возможность основательного ремонта этого заезда.
А в микрорайоне Зелёный Угол градоначальник проверил, как готовят к открытию детский сад.
Учреждение на Зелёном бульваре, 18 рассчитано на 150 детей и первые четыре группы планируется открыть уже в сентябре. Несколько групп укомплектованы для детей ясельного возраста. Продолжается набор персонала.
Константин Шестаков напомнил, что это новый детский сад – не результат строительства. Его выкупили у частного владельца.
– Выкуп недвижимости для размещения социальных объектов – распространенная практика во многих крупных городах России. Во-первых, это позволяет ускорить процесс открытия новых детских садов. Во-вторых, это возможность сбалансировать жилую и социальную застройку, – подчеркнул мэр Владивостока.
Лицом к лицу
Обсуждение наболевших проблем Ленинского района с его жителями Константин Шестаков продолжил в рамках встречи, которую организовали в школе № 14.
Топ вопросов, которые люди затронули в беседе с мэром, касается ремонта дорог, строительства спортивных объектов и ремонта парка Минного городка.
Отметим, что вместе с главой Владивостока во встрече с населением Ленинского района приняли участие сотрудники профильных ведомств мэрии.
Один из участников встречи рассказал, что район очень нуждается в спортивных площадок по типу воркаута. Мэр отметил, что сейчас муниципалитет рассматривает такие возможности. В частности, есть идеи по благоустройству площадки в районе Невельского, 13, где сейчас всё заставлено незаконными гаражами. Её Константин Шестаков осмотрел, объезжая район. Там уже даны необходимые поручения.
Что касается ремонта дорог, то администрацией Владивостока в этом году уже обеспечено проведение работ по восстановлению проездов в районе Фадеева, 2, Нейбута, 81 и на Невельского, 13, в районе МФЦ.
Бурное обсуждение вызвала судьба парка Минного городка.
– Работы по ремонту парка поделены на несколько этапов. До конца этого года у самого нижнего озера мы оборудуем хороший комфортный велотрек для детей. А к какому этапу приступить в следующем году, решим совместно с вами, – обратился к участникам встречи Константин Шестаков.
Напомним, встречи главы города с местными жителями уже прошли в Первореченском, Советском районах, на острове Русский, в Первомайском районе. Открытый диалог – путь к тому, чтобы оперативно информировать людей о работе администрации Владивостока, а также получить обратную связь – какие самые актуальные вопросы необходимо решать. Константин Шестаков такой формат намерен использовать в своей работе и дальше.
Юрий РОГОВ