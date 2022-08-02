В ЕАО после реконструкции вновь открыли ключевую станцию Биробиджан II

“Сегодня знаменательное событие. В преддверии Дня железнодорожника хочу вас поздравить с наступающим праздником. Восточный вектор политики, который провозгласил президент России Владимир Владимирович Путин, в действии. Мы сегодня присутствуем при открытии одного из объектов в рамках восточного полигона. Вы в очередной раз показали свой профессионализм. Вы лучшие в своем деле. Об этом свидетельствует этот прекрасный объект. Спасибо вам за работу”, - цитирует eaomedia.ru слова Ростислава Гольдштейна.
По словам Ростислава Гольдштейна, открытие модернизированного объекта позволит нормально эксплуатировать первый железнодорожный мост между Россией и Китаем, соединяющий село Нижнеленинское в ЕАО с городом Тунцзян.
Губернатор региона вручил начальнику Дальневосточной железной дороги Евгению Вейде макет карты ЕАО и выразил благодарность за его особый вклад в обеспечение безопасности на объектах ведомства.
Как отметил Евгений Вейде, на станции построено три приемоотправочных пути на 71 условный вагон, почти 30 стрелочных переводов, более 15 км контактной подвески.
“Мы видим перспективные объемы до 10 миллионов тонн грузов в год. Это существенно снизит нагрузку на Транссибирскую магистраль”, - добавил Вейде.
За высокие стабильные результаты в труде, а также за особый вклад в обеспечение безопасности движения и активное участие в строительстве объекта Евгений Вейде наградил именными наручными часами производителя работ строительно-монтажного поезда № 178 Владимира Новосельцева и старшего электромеханика Хабаровской дистанции электроснабжения Владимира Тумайкина.
Кроме того, почетными грамотами награждены начальник строительно-монтажного поезда № 178 Роман Лысак и производители работ строительно-монтажного поезда № 178 Антон Новиков и Сергей Тютюников. Еще двенадцать сотрудников ведомства были отмечены благодарностями начальника ДВЖД.
Солист шоу-группы “Планета Голливуд” Михаил Жук поздравил творческими номерами всех присутствующих.