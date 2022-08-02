В ЕАО после реконструкции вновь открыли ключевую станцию Биробиджан II

“Сегодня знаменательное событие. В преддверии Дня железнодорожника хочу вас поздравить с наступающим праздником. Восточный вектор политики, который провозгласил президент России Владимир Владимирович Путин, в действии. Мы сегодня присутствуем при открытии одного из объектов в рамках восточного полигона. Вы в очередной раз показали свой профессионализм. Вы лучшие в своем деле. Об этом свидетельствует этот прекрасный объект. Спасибо вам за работу”, - цитирует eaomedia.ru слова Ростислава Гольдштейна.