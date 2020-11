Младший сын Игоря Пушкарева пошел в 1-й класс

Экс-мэр Владивостока уже более трех лет находится в московском сизо

Экс-мэр Владивостока уже более трех лет находится в московском сизо Экс-глава Владивостока Игорь Пушкарёв в посте в социальных сетях поздравил школьников с Днём знаний, а так же рассказал, что в этом году его младший сын пошёл в первый класс. «Дорогие друзья, примите поздравления с Днём знаний! Это долгожданный и волнительный день для всех первоклашек, которые хотят поскорее познакомиться с первым учителем, сесть за парту, услышать первый школьный звонок и говорить своим знакомым, что они уже учатся в школе. 11-классники наверняка предвкушают выпуск, предстоящее студенчество, самостоятельность и претворение в жизнь своих самых смелых замыслов. Так и в моей семье в этом году в 1 класс идет мой младший сын, а для среднего этот год станет выпускным в школе. Я от всей души желаю всем ребятам, их родителям и учителям доброго здоровья, бодрости духа, исполнения намеченных планов, яркого и успешного нового учебного года!» Газета "Золотой Рог", Владивосток.

