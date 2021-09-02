Кедр-отец — кормилец Приморья

Кедр-отец — кормилец Приморья

Кедр-отец — кормилец Приморья

Сегодня, 16:15
Общество
Фото: flickr.com
Кедр - одно из самых ценных растений нашего региона. Кедровые леса регулярно подвергаются нападкам со стороны браконьеров и нелегальных сборщиков кедровых шишек. Совсем скоро грядет сезон заготовки кедрового ореха.

О том, как правильно и в соответствии с законом заготавливать кедровый орех, а также куда обращаться, если вы стали очевидцем правонарушений в лесной отрасли в интервью газете «Золотой Рог» рассказал министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края Константин Степанов.

Расскажите, пожалуйста, что для Приморья значит кедр и его шишки? Важный ли это ресурс для региона?

Кедровые леса представляют собой большую ценность, в Приморье – более 2 миллионов гектаров кедровников. А кедровый орех – это ценный ресурс, и на этот ресурс вправе рассчитывать в первую очередь местные жители, население таежных поселков. Для них это хороший способ поправить материальное положение. Поэтому мы никогда не будем ограничивать сбор орехов физическими лицами, если он ведется в рамках закона.

— Есть ли какие-то установленные сроки, в которые можно собирать шишки, не боясь наказаний?

Хочу напомнить, что сезон заготовки кедрового ореха, установленный краевым законом, – с 1 октября по 15 ноября, и за нарушение этих сроков предусмотрена административная ответственность.

— Ваше ведомство отслеживает заезды нелегальных сборщиков кедровых шишек? Как и с чьей помощью вы ведете эту работу?

Уже сейчас в Приморье приезжают жители других регионов страны и ближнего зарубежья, собираются в бригады и приступают к заготовке ореха, как правило, с применением хищнических методов – ломают и спиливают ветки и кроны деревьев, что приводит к значительному ущербу кедровым насаждениям. Поэтому к нашим гражданам у меня большая просьба: если вы что-то подобное заметили в лесу, обратитесь в ближайший филиал Приморского лесничества или по телефону «горячей линии»: 8-800-100-94-00, и такая деятельность будет пресечена.

Сколько можно заготовить ореха для собственных нужд?

Отвечая на вопрос о том, какое количество ореха можно собирать для собственных нужд, могу сказать: в нашем ведомстве специалисты не видят ничего плохого в том, что граждане собирают излишки заготовленных дикоросов в разумных объемах.

Но если эти заготовки проходят организованным образом, с помощью бригад, которые живут в лесу, причиняется ущерб природной среде, контролирующие органы будут реагировать максимально жестко. И таким образом будем поступать в интересах жителей Приморского края. Временщики приедут и уедут, а мы с вами увидим разоренные насаждения, лесные пожары, изуродованные кедры, у которых сломаны макушки. Сейчас уже зеленую шишку заготавливают и сдают на пункты приема. Это полное безобразие, с которым мы не намерены мириться. Но для этого нам нужна помощь местного населения, которое нас об этом вовремя проинформирует.

Как проходит обеспечение сельского населения дровами перед наступлением холодов?

В первую очередь хочу отметить, что полномочия по обеспечению граждан топливом возложены на органы муниципальной власти. Наше министерство в максимальной степени оказывает содействие в осуществлении таких полномочий.

Что касается самозаготовки дров, возможность которой предусмотрена законодательством, то здесь существует несколько нюансов.

Во-первых, законом запрещено отчуждение такой древесины. То есть гражданин, получивший ее, может использовать эту древесину только для собственных нужд. Во-вторых, людям необходимо заготовить дрова либо своими силами, либо нанять подрядную организацию. Если же под видом заготовки дров некий предприниматель получает доступ к лесным ресурсам, а до конечного заявителя доезжает незначительная часть древесины, то такие действия могут толковаться как мошенничество, и оцениваться в рамках Уголовного кодекса.

Поэтому мы взаимодействуем с главами муниципалитетов, отпускаем древесину для нужд граждан. Но доступные лесосеки далеко не всегда есть поблизости от населенных пунктов заявителей, и, как правило, в 90% случаев самозаготовка оказывается в разы дороже, чем покупка дров на рынке.

— Как обстоят дела в Приморском крае с незаконными рубками?

В текущем году в рамках работы по декриминализации лесной отрасли значительно усилена межведомственная работа по выявлению фактов незаконной лесозаготовки.

В этом году мы выявили незаконных рубок общим объемом 37 тысяч кубометров - и прошлогодние вскрыли, и новые нашли. Общий ущерб составил более 2 миллиардов рублей. Это в разы больше, чем в прошлом году. Изъято 40 единиц техники.

Что скажете про рубки, которые ведут арендаторы?

В этом году нами полностью проводится осмотр всех лесосек, которые заявлены в рубку. По осмотру лесосек составляются акты осмотра и выявляются различные нарушения. Самыми частыми являются технологические нарушения – это административная ответственность. С лесопользователями, которые склоны к различным злоупотреблениям, мы проводим профилактические работы. Подчеркну, что сейчас мы пожинаем плоды прошлых лет, выявляя нарушения, поэтому у нас такая отрицательная статистика по росту объемов и ущербу.

Куда гражданам обращаться, если они стали свидетелями нарушений при заготовке кедра или вырубке леса?

Первое место – это ближайшее лесничество, либо можно позвонить в министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморья по номеру +7 (423) 238-86-88. Это приемная, можно звонить сразу туда, оттуда переадресуют на отдел лесного контроля. Повторюсь, что также можно обратиться в ближайшее лесничество, которое находится ближе всего к локации происшествия. Руководителям лесничеств борьба с незаконными рубками обозначена как приоритет.

Фото:flickr.com

Сюжеты:
Приморский край
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