Кедр-отец — кормилец Приморья

Но если эти заготовки проходят организованным образом, с помощью бригад, которые живут в лесу, причиняется ущерб природной среде, контролирующие органы будут реагировать максимально жестко. И таким образом будем поступать в интересах жителей Приморского края. Временщики приедут и уедут, а мы с вами увидим разоренные насаждения, лесные пожары, изуродованные кедры, у которых сломаны макушки. Сейчас уже зеленую шишку заготавливают и сдают на пункты приема. Это полное безобразие, с которым мы не намерены мириться. Но для этого нам нужна помощь местного населения, которое нас об этом вовремя проинформирует.