Кедр-отец — кормилец Приморья

О том, как правильно и в соответствии с законом заготавливать кедровый орех, а также куда обращаться, если вы стали очевидцем правонарушений в лесной отрасли в интервью газете «Золотой Рог» рассказал министр лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края Константин Степанов.
— Расскажите, пожалуйста, что для Приморья значит кедр и его шишки? Важный ли это ресурс для региона?
— Кедровые леса представляют собой большую ценность, в Приморье – более 2 миллионов гектаров кедровников. А кедровый орех – это ценный ресурс, и на этот ресурс вправе рассчитывать в первую очередь местные жители, население таежных поселков. Для них это хороший способ поправить материальное положение. Поэтому мы никогда не будем ограничивать сбор орехов физическими лицами, если он ведется в рамках закона.
— Есть ли какие-то установленные сроки, в которые можно собирать шишки, не боясь наказаний?
— Хочу напомнить, что сезон заготовки кедрового ореха, установленный краевым законом, – с 1 октября по 15 ноября, и за нарушение этих сроков предусмотрена административная ответственность.
— Ваше ведомство отслеживает заезды нелегальных сборщиков кедровых шишек? Как и с чьей помощью вы ведете эту работу?
— Уже сейчас в Приморье приезжают жители других регионов страны и ближнего зарубежья, собираются в бригады и приступают к заготовке ореха, как правило, с применением хищнических методов – ломают и спиливают ветки и кроны деревьев, что приводит к значительному ущербу кедровым насаждениям. Поэтому к нашим гражданам у меня большая просьба: если вы что-то подобное заметили в лесу, обратитесь в ближайший филиал Приморского лесничества или по телефону «горячей линии»: 8-800-100-94-00, и такая деятельность будет пресечена.
— Сколько можно заготовить ореха для собственных нужд?
— Отвечая на вопрос о том, какое количество ореха можно собирать для собственных нужд, могу сказать: в нашем ведомстве специалисты не видят ничего плохого в том, что граждане собирают излишки заготовленных дикоросов в разумных объемах.
Но если эти заготовки проходят организованным образом, с помощью бригад, которые живут в лесу, причиняется ущерб природной среде, контролирующие органы будут реагировать максимально жестко. И таким образом будем поступать в интересах жителей Приморского края. Временщики приедут и уедут, а мы с вами увидим разоренные насаждения, лесные пожары, изуродованные кедры, у которых сломаны макушки. Сейчас уже зеленую шишку заготавливают и сдают на пункты приема. Это полное безобразие, с которым мы не намерены мириться. Но для этого нам нужна помощь местного населения, которое нас об этом вовремя проинформирует.
— Как проходит обеспечение сельского населения дровами перед наступлением холодов?
— В первую очередь хочу отметить, что полномочия по обеспечению граждан топливом возложены на органы муниципальной власти. Наше министерство в максимальной степени оказывает содействие в осуществлении таких полномочий.
Что касается самозаготовки дров, возможность которой предусмотрена законодательством, то здесь существует несколько нюансов.
Во-первых, законом запрещено отчуждение такой древесины. То есть гражданин, получивший ее, может использовать эту древесину только для собственных нужд. Во-вторых, людям необходимо заготовить дрова либо своими силами, либо нанять подрядную организацию. Если же под видом заготовки дров некий предприниматель получает доступ к лесным ресурсам, а до конечного заявителя доезжает незначительная часть древесины, то такие действия могут толковаться как мошенничество, и оцениваться в рамках Уголовного кодекса.
Поэтому мы взаимодействуем с главами муниципалитетов, отпускаем древесину для нужд граждан. Но доступные лесосеки далеко не всегда есть поблизости от населенных пунктов заявителей, и, как правило, в 90% случаев самозаготовка оказывается в разы дороже, чем покупка дров на рынке.
— Как обстоят дела в Приморском крае с незаконными рубками?
— В текущем году в рамках работы по декриминализации лесной отрасли значительно усилена межведомственная работа по выявлению фактов незаконной лесозаготовки.
В этом году мы выявили незаконных рубок общим объемом 37 тысяч кубометров - и прошлогодние вскрыли, и новые нашли. Общий ущерб составил более 2 миллиардов рублей. Это в разы больше, чем в прошлом году. Изъято 40 единиц техники.
— Что скажете про рубки, которые ведут арендаторы?
— В этом году нами полностью проводится осмотр всех лесосек, которые заявлены в рубку. По осмотру лесосек составляются акты осмотра и выявляются различные нарушения. Самыми частыми являются технологические нарушения – это административная ответственность. С лесопользователями, которые склоны к различным злоупотреблениям, мы проводим профилактические работы. Подчеркну, что сейчас мы пожинаем плоды прошлых лет, выявляя нарушения, поэтому у нас такая отрицательная статистика по росту объемов и ущербу.
— Куда гражданам обращаться, если они стали свидетелями нарушений при заготовке кедра или вырубке леса?
— Первое место – это ближайшее лесничество, либо можно позвонить в министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморья по номеру +7 (423) 238-86-88. Это приемная, можно звонить сразу туда, оттуда переадресуют на отдел лесного контроля. Повторюсь, что также можно обратиться в ближайшее лесничество, которое находится ближе всего к локации происшествия. Руководителям лесничеств борьба с незаконными рубками обозначена как приоритет.