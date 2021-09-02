Новая жизнь пригородной школы

Школа № 44 расположена в пригороде Владивостока, неподалёку от знаменитого озера лотосов и протоки, где живут утки-мандаринки. В честь этого удивительного соседства рядом со школой установлена скульптура – уточка, селезень и лотос. Но на этом особые приметы учебного заведения не заканчиваются.

Школа была построена в 1959 году, в ней высокие потолки и двери «для великанов». Часть дверей заменили в 2020 году, когда на первом этаже был сделан серьёзный ремонт. Тогда же полностью обновили пришедший в негодность пол, отказавшись от непрактичного и устаревшего паркета в пользу гладкого линолеума и керамогранита. В срочном порядке ремонт потребовался и школьной столовой с пищеблоком, чтобы уничтожить грибок, который стал появляться на стенах. После ремонта и пищеблок, и столовая сияют чистотой. Глаз радует изобилие растений, среди которых выделяется королева – гигантская араукария. «В 2020 году на ремонтные работы и установку ограждения вокруг школы было потрачено 15,8 млн рублей. Часть из этих средств была выделена по программе аварийного ремонта – на столовую и пищеблок. В этом году на ремонт второго этажа город выделил нам 5,8 млн рублей, и опять есть необходимость аварийных работ: у здания проблема с кровлей, мы подаём заявку на дополнительное финансирование», - рассказал директор школы № 44 Игорь Астрединов. Игорь Астрединов Фото: Газета "Золотой Рог" Руководителем образовательного учреждения он стал в феврале 2020 года, получив предложение от городского управления образования: сыграла свою роль активная жизненная позиция молодого человека в профсоюзной деятельности, десятилетний опыт работы педагогом и участие в ежегодных конкурсах «Учитель года». «В этом году на базе нашей школы откроется спортивная школа клуба «Адмирал». То есть ребята, которые занимаются хоккеем, будут организованно приезжать по утрам на тренировки в «Фетисов-Арену», а после этого их будут доставлять на обычные уроки в нашу школу. Таких спортивных классов набрали три – 3-й, 4-й и 8-й, 60 человек. Это эксперимент. Если он окажется удачным, то в следующем году спортивных классов станет ещё больше. К нам пришли также «амазонки» - девушки, которые занимаются самбо и дзюдо. Помимо этого мы развиваем спортивное ориентирование: в младшей возрастной группе наши ребята являются чемпионами Дальнего Востока», — обозначил директор актуальный вектор развития образовательного учреждения. Всего на сегодняшний день в школе обучается около 500 детей – для пригородной школы это солидная цифра, если сравнить с некоторыми городскими школами, в которых учатся по 200 или 300 ребят. В этом году набрали два первых класса, в каждом из них – более 20 учеников. Корреспонденту «Золотого Рога» повезло увидеть и живой талисман школы – кота по кличке Рыжий. Его портрет даже украшает школьный герб, в который вписана аббревиатура «Коллектив. Образование. Творчество». Рыжий, как и полагается коту, гуляет сам по себе и дремлет прямо посреди школьных коридоров, пока их не сотрясает топот сотен учеников, бегущих на переменку. Кстати, ещё одна необычная деталь, подмеченная на лестнице, — таблица умножения, нанесённая прямо на ступеньки. Скользя взглядом по строчкам цифр, ребята из начальных классов автоматически запоминают их – и не сбиваются на уроках математики. Фото: Газета "Золотой Рог"

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