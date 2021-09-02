Приморские фирмы получат до 345 000 рублей за трудоустройство бывших заключённых

Власти края принимали заявки на такие выплаты с 22 июля по 20 августа и получили документы от 12 компаний. Фирмы, откуда поступили документы, работают в разных сферах экономики региона. Все заявки были одобрены, отправители получат субсидии следующего размера:
Во все эти компании были трудоустроены недавно освободившиеся из мест заключения лица. Направления на работу в данные фирмы граждане получили в краевой службе занятости.
Помощь с поиском работы оказывается бывшим заключённым в рамках реализации государственной программы Приморского края «Содействие занятости населения Приморского края» на 2020-2027 годы.
Краевые власти также поддерживают уже трудоустроившихся сотрудников в ряде отраслей. В список входят, например, молодые врачи в находкинской городской больнице, получающие надбавку в 10 000 рублей к своему окладу. Такая выплата позволяет им сравнять свой заработок с тем, который имеют коллеги с более серьёзным стажем работы.