Приморские фирмы получат до 345 000 рублей за трудоустройство бывших заключённых

Приморские фирмы получат до 345 000 рублей за трудоустройство бывших заключённых

Приморские фирмы получат до 345 000 рублей за трудоустройство бывших заключённых

Сегодня, 10:51
Общество
Фото: Медиахолдинг1Mi
Приморским работодателям, которые трудоустроили бывших заключённых, компенсируют расходы на оплату труда этих сотрудников. Субсидии размером до 345 000 рублей будут направлены 12 предпринимателям региона.

Власти края принимали заявки на такие выплаты с 22 июля по 20 августа и получили документы от 12 компаний. Фирмы, откуда поступили документы, работают в разных сферах экономики региона. Все заявки были одобрены, отправители получат субсидии следующего размера:

  • ИП Коробейникова Елена Юрьевна (345 000 рублей);
  • ИП Иващук Наталья Николаевна (104 000 рублей);
  • ИП Ковалева Анна Федоровна (93 000 рублей);
  • ИП Фрейманис Анастасия Сергеевна (104 000 рублей);
  • ИП Биденков Вадим Владимирович (99 000 рублей);
  • ИП ГК(Ф)Х Бондарь Александр Адамович (95 000 рублей);
  • ООО УК «Родина» (99 000 рублей);
  • ООО «Строительная компания № 1» (101 000 рублей);
  • ООО «КОНТРАКТ» (98 000 рублей);
  • ООО «Приоритет» (121 000 рублей);
  • ООО «Айрон ДВ» (101 000 рублей);
  • ООО «Спасский Лесоперерабатывающий комплекс-ГРУПП» (107 000 рублей).

Во все эти компании были трудоустроены недавно освободившиеся из мест заключения лица. Направления на работу в данные фирмы граждане получили в краевой службе занятости.

Помощь с поиском работы оказывается бывшим заключённым в рамках реализации государственной программы Приморского края «Содействие занятости населения Приморского края» на 2020-2027 годы.

Краевые власти также поддерживают уже трудоустроившихся сотрудников в ряде отраслей. В список входят, например, молодые врачи в находкинской городской больнице, получающие надбавку в 10 000 рублей к своему окладу. Такая выплата позволяет им сравнять свой заработок с тем, который имеют коллеги с более серьёзным стажем работы.

Сюжеты:
Приморский край
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