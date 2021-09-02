Приморцы смогут учиться редким специальностям в филиалах московских ВУЗов

На базе создающихся в Приморье федеральных образовательных учреждений молодёжь будут учить редким культурным специальностям. Об этом на полях Восточного экономического форума рассказала министр культуры региона Елена Бронникова.

Будущие культурные центры создаются на острове Русский и на материковой части Владивостока. Так, на острове разместятся учебные площади и общежития филиалов Московской государственной академии хореографии и Центральной музыкальной школы при консерватории им. Чайковского. В Российском государственном институте сценических искусств приморцев будут обучать театральному искусству. При этом речь идёт не только об актёрском мастерстве, но и о других, долее редких профессиях. В список водят и специальности, которым ранее в Приморье не обучали. Культурная молодёжь Приморья обратилась к властям с вопросом, почему в регионе не обучают по направлению «музейное дело» в специалитете, а только в магистратуре. «Поступил такой заказ на образовательную деятельность. Это очень важно», - подчеркнула министр. Ранее Елена Бронникова рассказала о росте интереса к культурным учреждениям в Приморье. За последнее десятилетие жители края, в том числе и молодёжь, стали чаще посещать такие точки региона.

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