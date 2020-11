Дальневосточники больше других недовольны жизнью

Четыре города ДФО замкнули десятку самых неблагополучных городов страны, в которых доходы не могут покрыть все потребности людей

Четыре города ДФО замкнули десятку самых неблагополучных городов страны, в которых доходы не могут покрыть все потребности людей В рейтинге 200 российских городов по отношению доходов населения и стоимости жизни, который аналитики интернет-ресурса Domofond.ru составили на основе опроса свыше 90 000 жителей, ни один дальневосточный город не вырвался выше 78 места, на котором оказался главный город Забайкалья Чита. Ей было присуждено 4 балла по 10-балльной системе. Кстати, лидер благополучия – город Кудрово из Ленинградской области набрал всего 5,8 балла. То есть, даже в самом благополучном городе жители оказались далеки от полного довольства своими доходами и возможностями на них покрывать свои потребности. А средняя оценка благополучия по рейтингу оказалась 3,8 балла – на 0,4 меньше, чем при аналогичном опросе в прошлом году. То есть, в целом горожане страны стали оценивать свое благополучие значительно хуже, чем год назад. Особенно неблагополучно по данным опроса оказалось благосостояние в таких дальневосточных городах, вошедших в замыкающую рейтинг десятку, как Петропавловск-Камчатский, набравший 2,8 балла, Магадан и Комсомольск-на-Амуре – 2,7 балла и город Свободный из Амурской области – 2,5 балла. Соответственно им в рейтинге достались 191, 193, 195 и 197 места. Последнее 200-е место в рейтинге с результатом в 2,4 балла занял город Шахты из Ростовской области. Жители Благовещенска, Владивостока и Хабаровска оценили свое благополучие на 3,6 балла, Улан-Удэ, Белогорск в Амурской области и Якутск – на 3,3 балла и Биробиджана – на 3,2. Виктор КУДИНОВ. Журнал "Дальневосточный капитал".

