Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поздравляет с Днем учителя

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поздравляет с Днем учителя

2 октября 2019, 16:10
Общество
Уважаемые учителя, преподаватели, педагоги дошкольного и дополнительного образования, ветераны педагогического труда!

Уважаемые учителя, преподаватели, педагоги дошкольного и дополнительного образования, ветераны педагогического труда!

Сердечно поздравляю вас с Днем учителя!

Меняются учебные программы, совершенствуются технологии обучения, вводятся новые образовательные стандарты, но учительский дар, доброту и мудрость не могут заменить никакие самые современные технологии.

Вкладывая силы и знания в своих учеников, вы формируете фундамент, на который они будут опираться всю жизнь. Мы благодарны вам за труд и талант, за преданность профессии.

Особые слова признательности – ветеранам отрасли. Вы внесли огромный вклад в дело воспитания и образования не одного поколения жителей Приморского края.

Дорогие учителя, будьте счастливы и здоровы! Успехов в вашем нелегком, но благодарном труде! С праздником!

Губернатор Приморского края О.Н. Кожемяко

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