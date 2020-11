Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поздравляет с Днем учителя

Уважаемые учителя, преподаватели, педагоги дошкольного и дополнительного образования, ветераны педагогического труда!

Уважаемые учителя, преподаватели, педагоги дошкольного и дополнительного образования, ветераны педагогического труда! Сердечно поздравляю вас с Днем учителя! Меняются учебные программы, совершенствуются технологии обучения, вводятся новые образовательные стандарты, но учительский дар, доброту и мудрость не могут заменить никакие самые современные технологии. Вкладывая силы и знания в своих учеников, вы формируете фундамент, на который они будут опираться всю жизнь. Мы благодарны вам за труд и талант, за преданность профессии. Особые слова признательности – ветеранам отрасли. Вы внесли огромный вклад в дело воспитания и образования не одного поколения жителей Приморского края. Дорогие учителя, будьте счастливы и здоровы! Успехов в вашем нелегком, но благодарном труде! С праздником! Губернатор Приморского края О.Н. Кожемяко

