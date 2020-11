Компания из Владивостока войдет в новую государственную корпорацию

Завод "Изумруд" ожидает интеграция в новую структуру

Завод «Изумруд» ожидает интеграция в новую структуру В России появится очередная госкорпорация - проект указа президента о создании Корпорации морского приборостроения размещен на портале regulation.gov. В уставный капитал корпорации Росимущество должно внести 100% минус 1 акция четырех концернов – «Моринформсистема-Агат» (Москва), НПО «Аврора», «Океанприбора» и ЦНИИ «Электроприбор» (все – Санкт-Петербург). Все четыре концерна занимаются разработкой и производством автоматизированных систем управления, навигационного оборудования для надводных и подводных кораблей, гидроакустического оборудования. Работают в основном в интересах оборонно-промышленного комплекса. В настоящее время АО «Концерн «Моринформсистема-Агат» владеет 73,646% акций АО «Изумруд» (Владивосток). Еще 10,95% принадлежит ООО «Дива» (Владивосток), учредителем и гендиректором которого является Виктория ДЕГАЛОВА. Досье газеты «Золотой Рог»: Завод «Изумруд» был создан 31 декабря 1965 года, является разработчиком и производителем корабельных радиолокационных систем, предназначенных для автоматического управления стрельбой корабельной зенитной артиллерией.С 2007 года завод входит в состав АО «Концерн «Моринформсистема-Агат» наряду с другими предприятиями, формирующими практически весь спектр интеллектуальной начинки кораблей и подводных лодок. Генеральный директор АО «Изумруд» - Игорь ЯСТРЕМСКИЙ. В РФ в настоящее время функционируют сразу несколько машиностроительных корпораций - Объединенная авиастроительная корпорация, Объединенная судостроительная корпорация, Объединенная двигателестроительная корпорация. Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток. Фото с сайта АО «Изумруд».

