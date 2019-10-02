Компания из Владивостока войдет в новую государственную корпорацию

Досье газеты «Золотой Рог»: Завод «Изумруд» был создан 31 декабря 1965 года, является разработчиком и производителем корабельных радиолокационных систем, предназначенных для автоматического управления стрельбой корабельной зенитной артиллерией.С 2007 года завод входит в состав АО «Концерн «Моринформсистема-Агат» наряду с другими предприятиями, формирующими практически весь спектр интеллектуальной начинки кораблей и подводных лодок. Генеральный директор АО «Изумруд» - Игорь ЯСТРЕМСКИЙ.