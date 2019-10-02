Молодые таланты из Владивостока выбирают Tele2

«Менеджмент Tele2 всегда стратегически опирался на то, что люди – наше основное конкурентное преимущество. Мы хотим быть лучшими для своих сотрудников: им должно быть комфортно находиться в офисе и интересно работать. Так же мы относимся и к нашим стажерам: мы не заставляем их выполнять рутинную работу, которой некогда заниматься штатным сотрудникам. Каждый стажер делает в компании свой небольшой проект, за который потом отчитывается своему наставнику. Это повышает ответственность за выполнение задач, развивает осмысленное отношение к работе и позволяет оценить профессиональные качества молодого сотрудника. Каждый год программа стажировки Tele2 Praktik вызывает широкий отклик среди студентов: это значит, что они хотят стать частью нашей компании. Tele2, в свою очередь, получает возможность усилить свою команду талантливыми новичками».