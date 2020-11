Нашествие китайский туристов: Приморье лидирует по числу иностранных гостей

Оформить бесплатную электронную визу для посещения Дальнего Востока могут граждане 19 стран

Оформить бесплатную электронную визу для посещения Дальнего Востока могут граждане 19 стран Наибольшей популярностью электронная виза пользуется у граждан Китая. Более 83 тысяч жителей Поднебесной уже воспользовались этим механизмом, чтобы посетить Дальний Восток. Как подчеркивают в краевом департаменте туризма, Приморье остается лидером Дальнего Востока по числу посетителей из-за рубежа и других регионов страны, пребывающих в край в том числе с помощью упрощенного визового режима. Наибольшую активность демонстрируют граждане Китая. «С начала внедрения этого режима Дальний Восток посетили с электронной визой более 83 тысяч жителей КНР. На втором месте находятся японцы – почти 22 тысячи прибывших в упрощенном порядке. На третьем месте – жители Сингапура, 239 граждан. Ненамного отстают представители Индии – 221 прибывший», – сообщили в ведомстве. Напомним, что в августе в аэропорту Владивостока торжественно встречали 100-тысячную гостью, оформившую электронную визу. Ею стала туристка из Японии. Оформить бесплатную электронную визу для посещения Дальнего Востока могут граждане 19 стран: Алжира, Бахрейна, Брунея, Индии, Ирана, Катара, КНР, КНДР, Кувейта, Марокко, Мексики, ОАЭ, Омана, Саудовской Аравии, Сингапура, Туниса, Турции и Японии. С 19 июня этого года в перечень включен Тайвань. По словам врио вице-губернатора Приморья Константина Шестакова, сегодня ведется активная работа по увеличению количества стран, жители которых смогут приехать по новому режиму, и по увеличению количества дней нахождения на территории края. «Для Приморья режим электронной визы – уникальная преференция, как и в принципе для регионов Свободного порта Владивосток. Многие регионы, которые являются крупными туристскими дестинациями России, хотели бы, чтобы данный режим был распространен и на их территории. Это мощный импульс, чтобы развивать въездное направление туризма и, в первую очередь, на наших основных целевых рынках: Китай и Япония. Хочется, чтобы этот режим дальше совершенствовался», – отметил он. Справочно. Механизм электронных виз действует на Дальнем Востоке с августа 2017 года. Иностранцы могут приехать в любой из пяти дальневосточных регионов, где действует режим Свободного порта: Приморский и Хабаровский края, Сахалинскую область, Чукотку и Камчатку. В Приморье можно въехать через Международный аэропорт Владивосток, морские пункты пропуска «Владивосток», «Зарубино» и «Посьет», железнодорожные пункты пропуска «Пограничный», «Хасан», «Махалино», а также пункты автомобильного пропуска «Полтавка» и «Турий Рог». Для того чтобы получить визу, иностранным гражданам необходимо воспользоваться специальным сайтом и заполнить анкету. Виза действует в течение 30 дней с момента ее оформления с разрешенным сроком пребывания в России до восьми суток. Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края) Журнал "Дальневосточный капитал".

