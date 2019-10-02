Призрак ГЛОНАСС вновь бродит по Приморью

Порядок ввоза подержанных автомобилей жителями Дальнего Востока без установок на них системы ЭРА-ГЛОНАСС начал действовать 21 ноября. Таким образом, стоимость приобретения праворульного автомобиля для физических лиц уменьшилась на 20 – 60 тысяч рублей. Напомним, закон, согласно которому все транспортные средства, регистрируемые на территории страны, должны быть оснащены системой экстренного реагирования при авариях ЭРА-ГЛОНАСС, вступил в силу с 1 января 2017 года. Но разработчики техрегламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" расписали, как устанавливать терминалы системы в производимые авто на территории ТС, но ни слова не написали о том, как оснащать ими ввозимые иномарки. В итоге на таможнях ДФО скопились сотни автомобилей, которые таможня без установки терминалов системы не имела права пропустить на территорию РФ. Этим воспользовались спекулянты и агенты по продаже «кнопок». Возник искусственно созданный дефицит устройств, который привел к ажиотажу и резкому поднятию цен. Более того, в регионе критически возросла социальная напряженность в обществе, так как большинство граждан ДВФО не переезжают в другие регионы России исключительно из-за возможности приобретения дешевого праворульного автомобиля.