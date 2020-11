Призрак ГЛОНАСС вновь бродит по Приморью

Жители региона просят защитить их от "обязаловки" ГЛОНАСС

Жители Приморья вновь опасаются резкого подорожания правого руля и просят власть не обязывать их вновь проходить муки ГЛОНАСС 21 ноября истекает срок временного порядка, который освободил дальневосточников от установки на ввозимые праворульные машины устройств ГЛОНАСС. Год назад нынешний губернатор Приморья Олег Кожемяко инициировал и возглавил кампанию по отмене «оброка» ГЛОНАСС, доказав правительству, что установка этих устройств не только не обеспечивает безопасность автомобилистам, но и является барьеров для приобретения дешевых и качественных автомобилей. Олег Кожемяко стал в глазах дальневосточников чиновником, который держит свои обещания. Теперь губернатору Приморья придется выдержать второй раунд борьбы за интересы местного населения, доказав что отмена ГЛОНАСС, это не разовая предвыборная «история» приморского политика, а реальная забота о людях регионов. 16 ноября 2018 года во время остановки Дмитрия Медведева в аэропорту Владивостока на его пути в Папуа - Новая Гвинея на саммит АТЭС, на личной встрече приморский губернатор привел веские аргументы, почему установка устройств ГЛОНАСС должна носить исключительно добровольный порядок Глава правительства поддержал предложение об отмене этой системы для дальневосточников. "[Надо] посмотреть на то, как процессы пойдут и здесь, в Приморье, и на территории других территорий ДФО... Пусть такой порядок будет подготовлен", - сказал тогда Дмитрий Медведев. - Инициатива граждан услышана, правительство отреагировало. Распространить это не только на Приморье, но и на весь Дальний Восток - совершенно справедливо, так как завозят праворукие автомобили люди с небольшим достатком, а дополнительно 30 тысяч платить за кнопку, которая практически не везде работает, смысла никакого не было. Нашли разумное решение, - цитировала реакцию Кожемяко пресс-служба администрации края. Олег Кожемяко стал третьим главой региона, кому досталась проблема ЭРА-ГЛОНАСС применительно к автовладельцам ДФО. Но он первый решился ставить вопрос перед правительством об отмене в принципе действия этого пункта техрегламента не только для приморцев, но и для всех жителей Дальнего Востока. Порядок ввоза подержанных автомобилей жителями Дальнего Востока без установок на них системы ЭРА-ГЛОНАСС начал действовать 21 ноября. Таким образом, стоимость приобретения праворульного автомобиля для физических лиц уменьшилась на 20 – 60 тысяч рублей. Напомним, закон, согласно которому все транспортные средства, регистрируемые на территории страны, должны быть оснащены системой экстренного реагирования при авариях ЭРА-ГЛОНАСС, вступил в силу с 1 января 2017 года. Но разработчики техрегламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" расписали, как устанавливать терминалы системы в производимые авто на территории ТС, но ни слова не написали о том, как оснащать ими ввозимые иномарки. В итоге на таможнях ДФО скопились сотни автомобилей, которые таможня без установки терминалов системы не имела права пропустить на территорию РФ. Этим воспользовались спекулянты и агенты по продаже «кнопок». Возник искусственно созданный дефицит устройств, который привел к ажиотажу и резкому поднятию цен. Более того, в регионе критически возросла социальная напряженность в обществе, так как большинство граждан ДВФО не переезжают в другие регионы России исключительно из-за возможности приобретения дешевого праворульного автомобиля. При этом граждане справедливо считают, что установка этой системы не влияет на их безопасность. Кнопка не синхронизировалась с общей системой безопасности автомобилей иностранного производства, иными словами, устанавливать ее следовало бы при сборке авто на производстве, а не отдельно, когда она просто оказалась дополнительной опцией, удорожающей стоимость провоза автомобиля на территорию страны. К тому же в ДФО немало территорий, где спутниковая связь недоступна или плохо доступна. Сегодня граждане вновь в ожидании, останется ли правительство РФ верным своим утверждениям по проблеме ГЛОНАСС. В 2019 году было ввезено, более 50 тысяч автомобилей. Большинство из них везли физические лица, для личного пользования. Эти люди при приобретении и оформлении сохранили для своего бюджета десятки тысяч рублей. Теперь они надеются, что возврата к принуждения установки сомнительно полезного устройства не будет. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

