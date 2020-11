Властные агенты влияния

Должностные лица администрации Приморья и федеральных ведомств, по какой-то странной причине, принимают активные меры к развитию китайского бизнеса в ущерб российскому

Должностные лица администрации Приморья и федеральных ведомств, по какой-то странной причине, принимают активные меры к развитию китайского бизнеса в ущерб российскому Проблема российско-китайского туристического обмена и автоперевозок туристов между двумя странами остро стоит в Приморском крае далеко не первый год. Низкая пропускная способность автомобильных пропускных пунктов на границе, каковых в Приморском крае пять – Краскино, Покровка, Пограничный, Турий Рог и Марково, – давно не обеспечивает потребности отрасли. Сервис на российских автопереходах не выдерживает критики по сравнению с аналогами на китайской стороне границы, равно как и дороги. На туристическом рынке края сохраняется конкуренция перевозчиков с регулярными рейсами между РФ и КНР и турфирмами, использующими для доставки туристов «заказные» автобусы, доставляющие пассажиров не до автостанции, а до места размещения и обратно, что предпочтительнее для туристов – тогда как большинство регулярных рейсовых автобусов через МАПП Пограничный возят шоп-туристов, для багажа которых к автобусам делают специальные багажные прицепы. Естественно, пассажиров с таким количеством багажа таможня оформляет дольше стандартного времени на оформление автобуса с пассажирами «налегке». Но политика пограничных пунктов пропуска и должностных лиц погранслужбы, таможни, Минтранса и соответствующих департаментов администрации Приморья давно строится на приоритете регулярным маршрутам, а туристическим заказным автобусам продолжают чинить препятствия. Ограничительной мерой для туристических автобусов нерегулярного сообщения являются специальные бланки типа «В» для оформления пересечения границы. Их распределяют на ежегодных заседаниях рабочих групп представителей РФ и КНР, и Китаю бланков достается в 11 раз больше: 3400 против 33400. С позиций российских интересов это необъяснимо, ведь когда у наших перевозчиков бланки заканчиваются в самый разгар туристического сезона, на российский рынок выходят перевозчики из КНР. В результате этой политики компании в Приморье ставят автобусы «на прикол», неся убытки, а турфирмы идут «на поклон» к транспортным компаниям Китая, арендуя у них автобусы. Об этой ситуации известно Минтрансу России и его подведомственному ФБУ «Росавтотранс», а также Ассоциации международных пассажирских автоперевозчиков (АСМАП), которая распределяет бланки «В». Известно и чиновникам, ведающим делами международного сотрудничества, туризма и транспорта на уровне Приморского края. По этим проблемам турфирмами и перевозчиками ежегодно направлялись письма губернаторам Приморья, в Минтранс России, и даже главе государства. Но ситуация не меняется. Более того: на последнем заседании Подкомиссии в Гуаньчжоу 22–24 июля сего года российская сторона прямо обратилась к КНР с просьбой… усилить контроль за российскими перевозчиками. Почему просят об этом китайскую сторону? Потому, что никаких российских законов перевозчики не нарушают, и законных оснований для воздействия на них у наших чиновников не имеется. Однако результат не замедлил последовать: 18 сентября автобус компании ООО «МежТранс- Восток» был задержан китайской стороной при следовании из Суйфэньхе во Владивосток. На его водителя оказывали давление: с него сняли отпечатки пальцев, грозили арестом в китайской тюрьме, отобрали у него личные документы – и все это без присутствия кого-либо с российской стороны. В итоге запугали так, что водитель подписал документ, написанный сотрудниками транспортной инспекции иероглифами. После чего водителя отпустили, автобус задержали, пассажиров на китайском автобусе вывезли на российскую сторону МАПП Пограничный. А водитель другого автобуса той же компании проявил твердость и отказался подписывать что-либо без присутствия российской консульской службы или представителя компании – и был пропущен через границу вместе с автобусом и туристами на борту. По данному поводу представитель турфирмы «Афина-Паллада» и фирмы-перевозчика «МежТранс- Восток» Наталья ЧЕПЕЛЕВА совместно с Ольгой ПЛЕТЕНСКОЙ, представляющей АСМАП, посетили на прошлой неделе КНР, где встречались с руководством управления транспортных коммуникаций, ведающим переходом в Суйфэньхе. Где их ознакомили с письмом из РФ, а именно – из департамента международного сотрудничества администрации Приморского края за подписью директора департамента СТАРИЧКОВА на имя первого секретаря компартии Китая по г. Суйфэньхе Ван Синчжу, где наш чиновник уведомлял китайского о случаях повторного использования бланков «В» российскими компаниями и просил «принять меры». В начале письма он «свидетельствует свое уважение Комитету КПК г. Суйфэньхэ» и «имеет честь сообщить» – после чего следует перечисление российских международных перевозчиков, которые, якобы, с нарушением пресекали границу КНР. В конце письма (дословно) «Департамент международного сотрудничества Приморского края пользуется настоящим случаем, чтобы вновь заверить Комитету КПК г. Суйфэньхэ в своём глубоком уважении». Вот меры и были приняты – в виде ареста автобуса. И случай это далеко не первый: в прежние годы подобные письма в Китай направлял директор филиала ФБУ «Росавтотранс» И.А. КОНЕВ. Он же был в составе российской делегации на заседании рабочей группы в Гуаньчжоу, где поднимался этот вопрос, причем, стороной РФ, а не КНР. Хотя контроль за использованием бланков «В» – компетенция китайской стороны, а в КНР не было вопросов к перевозчикам из России по использованию бланков, да и вообще претензий к работе названных в этом письме компаний. То есть, автобус российского перевозчика китайцы задержали только по просьбе своих российских коллег, поскольку у тех «руки коротки» для давления на отечественный бизнес законными методами. В том, что это именно форма давления на предпринимателей, действующих в рамках российского законодательства и не нарушающих законов КНР, не приходится сомневаться: об этом Наталья Чепелева открыто заявила на совещании с замминистра транспорта РФ А.С. БАКИРЕЕМ, прибывшим в край на юбилей АО «Приморавтотранс», которому наши власти делали протекцию – начиная с присутствовавшего там И.Э. ХРУЩЕВА, ведавшего транспортом еще в администрации губернатора Сергея ДАРЬКИНА и в федеральных структурах. Но китайский бизнес, в том числе туристический, развивается потому, что бизнес в КНР поддерживают власти. А теперь его поддерживают власти не только в КНР, но и в России. Поддерживают, в ущерб отечественным предприятиям аналогичного профиля. При этом обсуждая проекты развития: пограничных автопереходов, дорог, транзитных коридоров, поезда в Суйфэньхе. Но на практике вместо мер поддержки применяя лишь ограничительные меры – которые в принципе не способствуют какому-либо развитию отрасли. Нет у властей стремления дороги сделать, переходы расширить, бизнес развить – есть только ограничения и запреты, выгодные конкурентам из соседнего государства. Бизнес, слушая слова президента России Владимира ПУТИНА, все еще ждет, что власть в стране и регионе станет, наконец, локомотивом экономики, но власть служит ее тормозом, развивая экономику Китая. На фото: Подмечено, что наши чиновники часто выражают интересы кого угодно, только не российских граждан и бизнеса. Фото «Приморье24». Виктор БУЛАВИНЦЕВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

