Экс-мэр Владивостока открыл секрет общения с подписчиками в соцсетях

Экс-мэр Владивостока открыл секрет общения с подписчиками в соцсетях

2 ноября 2019, 08:47
Общество
"Я даже не могу передать адвокату собственноручно написанное письмо или записку"

«Я даже не могу передать адвокату собственноручно написанное письмо или записку»

Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв опубликовал очередной пост в социальных сетях. На этот раз он ответил на вопросы подписчиков о то, каким образом ему удается общается через интернет.

«Как вам удаётся общаться через интернет - не перестают спрашивать подписчики в социальных сетях. А я не перестаю отвечать, что ко мне в СИЗО приходит адвокат, он заранее выписывает для меня на листочке вопросы, которые вы оставляете в комментариях или отправляете в личные сообщения. Я ему надиктовываю ответы на них, затем эти ответы размещают в социальных сетях и на моём сайте.

Другим средствами связи, кроме ФСИН-письма и почтовых отправлений, здесь пользоваться запрещено и невозможно. Я даже не могу передать адвокату собственноручно написанное письмо или записку. Наше с ним общение происходит в отдельном помещении с двумя камерами видеонаблюдения, при выходе из которого и меня, и его обыскивают и осматривают все находящиеся у нас документы».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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