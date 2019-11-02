Экс-мэр Владивостока открыл секрет общения с подписчиками в соцсетях

«Как вам удаётся общаться через интернет - не перестают спрашивать подписчики в социальных сетях. А я не перестаю отвечать, что ко мне в СИЗО приходит адвокат, он заранее выписывает для меня на листочке вопросы, которые вы оставляете в комментариях или отправляете в личные сообщения. Я ему надиктовываю ответы на них, затем эти ответы размещают в социальных сетях и на моём сайте.