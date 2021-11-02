Минздрав Приморья: теперь можно прививки от гриппа и COVID-19 ставить одновременно

Минздрав Приморья: теперь можно прививки от гриппа и COVID-19 ставить одновременно
Минздрав Приморья: теперь можно прививки от гриппа и COVID-19 ставить одновременно
Сегодня, 15:45ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Глава минздрава Приморья Анастасия Худченко сообщила приморцам, что прививку от гриппа и прививку от коронавируса можно делать одновременно. Она призвала граждан не затягивать с вакцинацией.

По словам министра здравоохранения края Анастасии Худченко, темпы вакцинации от гриппа в Приморском крае недостаточно высоки. Процесс необходимо ускорить.

Это связано с тем, что в случае обострения эпидемиологической обстановки еще и по гриппу, больным и врачам придется очень туго. По всем правилам, больных коронавирусом и больных гриппом следует лечить раздельно. Чтобы это сделать, придется еще сильнее увеличивать и без того загруженый коечный фонд.

Министр заявила, что вакцинироваться от гриппа и коронавируса можно в один день. Уколы следует делать в разные руки.

Также Худченко рассказала, что граждане стали активнее вакцинироваться. Из-за этого выросла нагрузка на медицинский перснонал. Для решения этой проблемы, с понедельника к работе приступили студенты медицинского колледжа. Также в работу включатся студенты ТГМУ, шестикурсники и ординаторы.

Кроме того увеличилось количество госпитализаций, из-за чего пульмонологическое отделение краевой клинической больницы №1 было отдано под ковидный госпиталь.

Приморье ставит антирекорды по количеству инфицированных за сутки. В понедельник, 2 ноября, было выявлено 296 случаев заражения.

Граждан просят не откладывать вакцинацию.

Напомним, в регионе действует государственная программа «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы.

Сюжеты:
Приморье
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КоронавирусCOVID-19гриппвакцинацияПриморье
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