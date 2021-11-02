Пожар, «корона» и дикий холод: приморский дайджест за последнюю неделю октября

Горел-горел ясно!
На неделе внимание жителей Владивостока было приковано к Некрасовскому рынку, на котором случился пожар посреди рабочего дня.
О серьёзном возгорании стало известно во вторник, 26 октября. По словам очевидца, стартом пожара стал некий «хлопок», после которого пламя начало быстро распространяться по территории рынка. Усилия случайных прохожих потушить пламя не принесли никаких результатов.
Вскоре стали известны некоторые детали состояния рынка с точки зрения пожарной безопасности. Как выяснилось, трансформаторную подстанцию, подающую электричество на рынок, не проверяли 13 лет подряд.
Однако директор рынка Андрей Дёмин рассказал, что инспекции пожарных проходили на территории неоднократно, после недавней проверки «очень многое было исправлено». Для выяснения причин пожара будет назначена экспертиза, а на месте сгоревшего рынка могут построить новый.
Четвертая волна «Короны»
Пандемия коронавируса в Приморском крае вышла на новый уровень. Суточная заболеваемость пробила очередной «потолок». Именно из-за этого в регионе было принято решение ввести антиковидные меры, в том числе и QR-коды на входе в заведения общепита, культуры и спорта уже с 30 октября.
Фудкорты в торговых центрах должны остановить свою работу, не привитым гражданам старше 60 лет требуется перейти на дистанционный формат работы, а развлекательным учреждениям надлежит закрывать свои двери с 23:00 до 6:00.
С 30 октября по всей стране, в том числе и в Приморье, началась нерабочая неделя. С понедельника, 1 ноября, и в дальнейшие 7 дней некоторые учреждения будут работать по особому графику.
Также в Приморском крае увеличивают коечный фонд для больных с коронавирусом. Эпидемиологическая ситуация в регионе ухудшается ежедневно.
Всего за четыре дня, уточнили в правительстве Приморского края, оборудовано ещё 360 мест для пациентов с COVID-19. Общее количество коек в крае на данный момент равно 2 423.
С середины прошлой недели начался стремительный рост количества заболевших. Нагрузка на медучреждения региона выросла вдвое. По словам зампредседателя правительства — министра здравоохранения края Анастасии Худченко, «четвертая волна» COVID-19 официально пришла в Приморье.
Холода уже близко
Первая неделя ноября будет еще теплой – об этом ранее заявил руководитель Примгидромета Борис Кубай. А уже с 10 ноября температура воздуха будет постепенно снижаться и могут прийти первые снегопады.
Заметное изменение погоды может обрушиться на головы приморцев уже 11 ноября. Как отметил Борис Кубай, в этот день с вероятностью в 50% во Владивостоке пройдет сильный мокрый снег.
«Выживший» из Приморья
Мужчина сразился с медведем и выжил. В лесу в Ольгинском районе Приморья медведь напал на человека, который собирал шишки. Мужчину с израненным лицом пришлось оперативно доставлять в медицинское учреждение, где ему оказали всю необходимую помощь.
Как сообщили специалисты, жертву атаки и медведя могла объединять цель визита в эту часть леса — обильным урожаем кедрового ореха одинаково интересуются и люди, и животные.
ВЭФ – дольше, Приморью – лучше?
В Росконгрессе появилась информация о датах проведения следующего экономического форума во Владивостоке. Так, ВЭФ -2022 был назначен на 5–8 сентября в Дальневосточном федеральном университете.
В этот раз организаторы соберут на нескольких площадках экспертов в сфере глобальной и региональной экономики.