Пожар, «корона» и дикий холод: приморский дайджест за последнюю неделю октября

Пандемия коронавируса в Приморском крае вышла на новый уровень. Суточная заболеваемость пробила очередной «потолок». Именно из-за этого в регионе было принято решение ввести антиковидные меры, в том числе и QR-коды на входе в заведения общепита, культуры и спорта уже с 30 октября.