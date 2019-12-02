"Аэрофлот" поменяет "аэробусы" на более свежие и вместительные

"Аэрофлот" поменяет "аэробусы" на более свежие и вместительные

2 декабря 2019, 17:14
Общество
Но из Москвы во Владивосток еще долго будет летать A330

Но из Москвы во Владивосток еще долго будет летать A330

«Аэрофлот», крупнейшая авиакомпания России, в 2020 году планирует получить 11 широкофюзеляжных лайнеров Airbus A350-900, к 2025 году перевозчик рассчитывает получить 28 самолетов этого типа.

Новые лайнеры призваны заместить принадлежащие к предыдущему поколению широкофюзеляжных самолетов менее вместительные A330, в том числе выполняющие рейсы из Москвы во Владивосток (А-330-300). За 2020–2022 годы «Аэрофлот» планирует вывести из парка 20-21 воздушных судов A330.

Первым направлением для A350 станут полеты в Нью-Йорк в конце марта, с 1 мая - из Москвы в Пекин.

Досье газеты «Золотой Рог»: Пассажирский лайнер Airbus A350-900 является базовой версией нового семейства дальнемагистральных широкофюзеляжных самолетов производства европейской компании Airbus. Новая разработка призвана заменить авиалайнеры предыдущих поколений - А330 и А340. Коммерческая эксплуатация самолетов Airbus A350-900 началась в январе 2015 года.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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