"Аэрофлот" поменяет "аэробусы" на более свежие и вместительные

Новые лайнеры призваны заместить принадлежащие к предыдущему поколению широкофюзеляжных самолетов менее вместительные A330, в том числе выполняющие рейсы из Москвы во Владивосток (А-330-300). За 2020–2022 годы «Аэрофлот» планирует вывести из парка 20-21 воздушных судов A330.