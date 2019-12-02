Бизнес-гороскоп: Скорпионам будут везде рады

ЛЕВ. Если вы будете разбрасывать деньги на мелкие покупки, то они утекут от вас скорее, чем вы думаете. Если хотите приобрести что-нибудь стоящее, то на этом необходимо сосредоточиться - и все получится неожиданно быстро. А вот в кредиты влезать не стоит.