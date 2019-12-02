Часть россиян вообще не будут получать пенсию

Как объяснила Тучкова, при зарплате в 20 тысяч рублей сейчас россияне смогут заработать всего два пенсионных балла за год, которые составляют прибавку меньше 200 рублей к будущей пенсии. При этом если в будущем заработок не будет расти, то за такую зарплату не дадут и двух баллов.