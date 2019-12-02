Эксперты предрекали крах 45 банкам к концу 2019 года

Банковский сектор в России постепенно «выздоравливал» во II квартале, но в III квартале улучшился всего на 0,2%. «Выберу.ру» сообщал, что Центробанк сделал небольшой «перерыв» в «зачистке рядов» летом. «Эксперт РА» предположило, что регулятор вернётся к отзывам правовых документов к концу года. Так и случилось: за октябрь ЦБ не отозвал ни одной лицензии. Но в ноябре под регуляторную гильотину попали 4 кредитных организации: омский «Эксперт Банк», чебоксарский Чувашкредитпромбанк, зарегистрированный в Кизилюрте «Кредитинвест»и ярославский Кредитпромбанк. Также регулятор аннулировал документы у питерского «Данске Банка», дочерней организации европейского кредитора. Акционер финансового учреждения подал добровольное ходатайство о ликвидации после скандала в Европе из-за «отмывания» денег.