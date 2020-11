В Приморье запустили социально-спортивный проект "Наставник"

Олег Кожемяко принял участие в торжественном открытии фестиваля спорта, посвященному дню рождения краевой социально-спортивной общественной организации "Приморье за спорт", в субботу, 30 ноября

Олег Кожемяко принял участие в торжественном открытии фестиваля спорта, посвященному дню рождения краевой социально-спортивной общественной организации «Приморье за спорт», в субботу, 30 ноября Ровно год назад команда провела первую «Зарядку чемпионов» с участием российского спортсмена Виталия Минакова и Губернатора региона, а уже на этой неделе запустила новый проект – «Наставник», призванный вовлечь еще больше ребят в занятия спортом. На фестивале в кампусе Дальневосточного федерального университета собрались спортсмены по греко-римской борьбе, вольной борьбе, сумо, корэш, грэпплингу, регболу, спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата со всего края – из Владивостока, Уссурийска, Артема, Находки, Большого Камня, Арсеньева, Чугуевки и Хабаровска. С годовщиной команду «Приморье за спорт» поздравил Губернатор края. Олег Кожемяко отметил, что хоть общественная организация еще совсем молодая, но успела за этот год сделать многое и стать популярной в крае. «Всего год назад родился этот проект. И если в начале единицы ребят приходили на площадки для тренировок, то со временем проект стали поддерживать все больше и больше людей. Энтузиасты по всему краю создали целую культуру здорового образа жизни. Сегодня в 23 муниципальных образованиях проходят массовые “Зарядки чемпионов” – ежемесячно 4 тысячи человек начинают свои выходные активно. Благодаря организаторам впервые на центральной площади Владивостока прошел международный турнир по ММА “Битва у моря”, который собрал более 5 тысяч человек. С мастер-классами Приморский край посетили Джефф Монсон, Виталий Минаков, Олег Саитов и многие другие звезды спорта!» – подчеркнул он. По словам руководителя организации «Приморье за спорт» Эльмира Валитова, этот социально-спортивный проект может по праву считаться самым большим в России. «Он охватил все Приморье. Все чемпионы края участвуют в проекте, готовы делиться своим мастерством, опытом и продолжать работать над развитием спорта и спортивного потенциала региона. Все мы – одна большая спортивная семья. Добро пожаловать на “Зарядки чемпионов”», – призвал он. Глава Приморья подчеркнул, что Администрация края будет и дальше поддерживать это важное начинание, в том числе через денежное вознаграждение тренеров, выполняющих такую важную социальную работу. «Уверен, что 2020 год даст пополнение в ряды тех, кто за здоровый образ жизни и за спорт. Все условия для этого сегодня создаются. Так, программа “1000 дворов” предусматривает в следующем году строительство как минимум 300 спортивных площадок по всему краю, удобных и доступных для приморцев всех возрастов», – заявил Олег Кожемяко. Эльмир Валитов также представил новый проект команды – «Наставник», который запустили в «пилотном» формате на базе общеобразовательной школы №6 Владивостока. Он заключается в помощи детям из многодетных и малообеспеченных семей, семей со сложной жизненной ситуацией. «Находим им наставника, который готов оплачивать спортивные секции, форму, выезды на соревнования, если есть такая необходимость. У нескольких ребят уже состоялись первые пробные тренировки», – отметил он. Благодарственные письма за высокие спортивные результаты в рамках проекта «Приморье за спорт» и развитие массовых занятий спортом Губернатор вручил Эльмиру Валитову, Евгению Чен, Антону Семикину, Александру Ясину, Алесе Корсак, Мехди Искендерову, Ольге Чиркиной, Елене Виноградовой, Андрею Подоплелову, Михаилу Сонникову, Юлии Вельбик, Евгению Савину, Анне Белоноговой, Камо Авагяну, Александру Захарову, Денису и Юлии Ефимовым, Светлане Антоновой, Екатерине и Виктору Стороженко. В завершение торжественной части мероприятия Олег Кожемяко оставил пожелание на баннере для всех участников фестиваля, в котором написал: «Верьте в себя! Занимайтесь спортом!». Фото – Игорь Новиков (Администрация Приморского края) Газета "Золотой Рог", Владивосток.

