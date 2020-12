Каждый четвертый пользователь интернета от «Ростелекома» выбирает домашнее видеонаблюдение

С начала 2020 года почти четверть клиентов «Ростелекома» на Дальнем Востоке выбрала услугу «Видеонаблюдение» при подключении интернета.

Чаще всего услугу покупали жители Сахалинской области: 34% пользователей интернета установили видеонаблюдение. В Магаданской области этот показатель составил 30%, а в Хабаровском крае 25%. В Приморье 23% клиентов «Ростелекома» при подключении интернета оформили услугу «Видеонаблюдение». «С технологичными решениями обеспечение безопасности становится простым и удобным процессом. Именно поэтому сервисы видеонаблюдения набирают популярность и являются уже неотъемлемой частью нашей жизни. А непрерывное развитие телекоммуникационной инфраструктуры Дальнего Востока позволяет нам предлагать цифровые решения все большему числу людей как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах», – отметил Александр Логинов, вице-президент – директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком». Видеонаблюдение – услуга, которая позволяет контролировать происходящее дома или на придомовой территории с помощью технологий передачи данных и видеооборудования. В услугу входит сервис «Видеонаблюдение» и видеокамера с инфракрасной подсветкой, широким углом обзора и датчиком движения. Услуга управляется через мобильное приложение в онлайн-режиме из любой точки мира, где есть интернет. Если камера фиксирует нестандартный звук или движение в заданной области, то система оповещает пользователя об этом уведомлением на телефон. Просматривать видео можно онлайн с любого устройства с интернетом. Видеоархив хранится в облаке до 30 дней с возможностью выгрузки и сохранения клипов согласно выбранному тарифу. В Приморье стоимость услуги составит 350 рублей в месяц, первоначальный платеж – 1800 рублей. «В мае на семейном совете приняли решение продолжить режим самоизоляции на даче. Добравшись до места, младшая дочь заметила, что она потеряла свою любимую игрушку – зайца Тео. В конце дня мы подключились к домашней системе видеонаблюдения от “Ростелекома”, которую установили еще перед новогодними выходными, и увидели, что Тео “спит” в детской. И дочь успокоили, и снова убедились, что видеонаблюдение – не роскошь, а средство, сохраняющее всей семье чувство комфорта и безопасности»», – рассказывает Ольга Шадрина, клиент «Ростелекома». Получить дополнительную информацию о тарифах и оставить заявку на подключение можно по бесплатному номеру 8 800 100 08 00, в Едином личном кабинете или на сайте www.rt.ru. ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,4 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,7 млн пользователей, из них свыше 5,9 млн — IPTV. Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 44 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (NetPromoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании. Выручка группы компаний за 9 месяцев 2020 г. составила 383,9 млрд руб., OIBDA достигла 149,6 млрд руб. (39,0% от выручки), чистая прибыль — 27,4 млрд руб. «Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней. Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг. Стабильное финансовое положение компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне «BBB-», агентства Standard & Poor’s на уровне «BB+», а также агентства АКРА на уровне «AA(RU)».

