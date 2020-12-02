Каждый четвертый пользователь интернета от «Ростелекома» выбирает домашнее видеонаблюдение

«В мае на семейном совете приняли решение продолжить режим самоизоляции на даче. Добравшись до места, младшая дочь заметила, что она потеряла свою любимую игрушку – зайца Тео. В конце дня мы подключились к домашней системе видеонаблюдения от “Ростелекома”, которую установили еще перед новогодними выходными, и увидели, что Тео “спит” в детской. И дочь успокоили, и снова убедились, что видеонаблюдение – не роскошь, а средство, сохраняющее всей семье чувство комфорта и безопасности»», – рассказывает Ольга Шадрина, клиент «Ростелекома».