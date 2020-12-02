Космические уроки для бизнеса и жизни проведет во Владивостоке летчик-космонавт Сергей Рязанский

Программа мастер-класса разделена на четыре блока. Первый посвящен работе с мотивацией. В нем Сергей Рязанский расскажет о роли лидера и менеджера, а также о том, где и как искать выходы из тупиковых ситуаций, как ответить себе на вопрос, зачем «лететь в космос». Во второй части речь пойдет о команде. В частности, участники получат ответы на вопросы о распределении функций в команде, о командной ответственности, о том, как работать с командой, которая была сформирована без твоего участия, как создавать позитивную атмосферу, и почему важно уметь управлять эмоциями. Темой третьего блока станет формирование культуры безопасности. «Безопасность – это не только соблюдение правил, это образ мышления», - так звучит один из тезисов, которые спикер раскроет в рамках данной темы. Он научит, как следовать правилам и инструкциям без формального подхода. Заключительная, четвертая, часть мастер-класса будет посвящена саморазвитию и включит в себя следующие вопросы: как заставлять себя делать то, чего делать не хочется? Как не утонуть в рутине и не стать жертвой эмоционального выгорания?