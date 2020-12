Космические уроки для бизнеса и жизни проведет во Владивостоке летчик-космонавт Сергей Рязанский

Мастер-класс «Космические уроки для бизнеса и жизни» от героя России, летчика-космонавта Сергея Рязанского состоится во Владивостоке 16 декабря

Проблемы, с которыми сталкиваются космонавты в большинстве своем аналогичны тем, которые приходится решать современным управленцам, считают организаторы мероприятия. «Это и работа в условиях постоянного стресса, и построение команды, и умение находить правильную мотивацию. Согласитесь, каждый директор мечтал бы, чтобы в его бизнесе работала команда, которую можно сравнить по эффективности взаимодействий с командой космического корабля. Именно этому мы и приглашаем поучиться у Сергея Рязанского. Концентрация пользы в его мастер-классе для менеджеров и предпринимателей просто колоссальная, это проверено нами на собственном опыте. Не говоря уже о том, что он очень интересный спикер, который держит аудиторию от начала и до конца, рассказывая о своем уникальном опыте и делясь незаурядными суждениями. Уверены, что все участники получат не только пользу, но и огромное удовольствие от этой встречи», - рассказывает Диана Кровлина - исполнительный директор Дальневосточного консалтингового агентства «Успех», которое является организатором мероприятия. Программа мастер-класса разделена на четыре блока. Первый посвящен работе с мотивацией. В нем Сергей Рязанский расскажет о роли лидера и менеджера, а также о том, где и как искать выходы из тупиковых ситуаций, как ответить себе на вопрос, зачем «лететь в космос». Во второй части речь пойдет о команде. В частности, участники получат ответы на вопросы о распределении функций в команде, о командной ответственности, о том, как работать с командой, которая была сформирована без твоего участия, как создавать позитивную атмосферу, и почему важно уметь управлять эмоциями. Темой третьего блока станет формирование культуры безопасности. «Безопасность – это не только соблюдение правил, это образ мышления», - так звучит один из тезисов, которые спикер раскроет в рамках данной темы. Он научит, как следовать правилам и инструкциям без формального подхода. Заключительная, четвертая, часть мастер-класса будет посвящена саморазвитию и включит в себя следующие вопросы: как заставлять себя делать то, чего делать не хочется? Как не утонуть в рутине и не стать жертвой эмоционального выгорания? Справка: Сергей Рязанский - Герой Российской Федерации, летчик-космонавт, кандидат биологических наук. Единственный ученый, который стал командиром космического корабля. Совершил два космических полета суммарной продолжительностью 306 суток. Стал первым в мире ученым-командиром космического корабля («Союз-МС05», 2017г). В ходе космических полетов совершил 4 выхода в открытый космос общей продолжительностью 27 часов 35 минут. Анна Каримова

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter