На Дальнем Востоке определили победителей соревнований по виртуальной и дополненной реальности

Детский технопарк «Кванториум» совместно с ПАО «Ростелеком» подвел итоги соревнований по виртуальной и дополненной реальности для учащихся образовательных организаций.

Конкурс впервые прошел на Дальнем Востоке, и в нем приняли участие 49 ребят из семи регионов ДФО: Приморского, Хабаровского и Забайкальского краев, Амурской, Магаданской и Сахалинской областей и Республики Саха (Якутия). Награждение участников состоялось в онлайн формате. «На конкурс поступило много достойных работ, и жюри предстояла действительно непростая работа, чтобы выбрать лучшие. Мы не случайно выбрали направление туризм – это возможность раскрыть потенциал и показать красоту нашего региона с помощью цифровых технологий. Ведь развитие Дальнего Востока является одним из приоритетных направлений для нашей страны. Не менее важно и то, что информационные технологии сегодня доступны во всех регионах ДФО. Широкая география работ показывает, что ребята не только из региональных центров, но и небольших населенных пунктов имеют возможность получать новые навыки и участвовать в соревнованиях. Уверен, что ребят ждет еще много побед. А мы со своей стороны будем и дальше помогать молодежи в развитии цифровых навыков», — сказал Александр Логинов, вице-президент – директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком». Чемпионат направлен на развитие навыков работы с техникой и практического решения реальных естественно-научных задач, а также совершенствование знаний в области виртуальной и дополненной реальности. «Создание кванториумов – это лидерский проект Агентства стратегических инициатив 2015 года. Его организатор и идейный вдохновитель Мария Николаевна Ракова довела идею до системного проекта. И сейчас мы видим те изменения, которые происходят в системе образования по всей стране, – ребята могут бесплатно заниматься и осваивать технические специальности и повышать навыки в области информационных технологий. Хочу отметить высокий уровень проектов, проработку идей. Было интересно узнать исторические факты о Забайкальском крае, Амурской области, Якутии и других регионах. Посмотрев проекты, уверена, что будущее Дальневосточного региона за такими ребятами. Желаю всем участникам соревнований верить в себя, свои силы и возможности», — отметила Ольга Курилова, руководитель представительства АНО «Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в Дальневосточном федеральном округе. Соревнования проходили по двум направлениям: виртуальная реальность (VR) и дополненная реальность (AR). Жюри конкурса выбрало лучшие работы, а также отметило интересные проекты специальными призами. Победители в направлении дополненная реальность (AR): 1 место — команда Starset, проект «Мобильное приложение ПАRК» (г. Южно-Сахалинск);

2 место — команда Highpoint, проект «Живой каталог достопримечательностей»» (г. Владивосток);

3 место — команда «СВОБОДА МЫСЛИ», проект «Оцифровка и анимация памятников с помощью фотографии. Памятник Леониду Гайдаю» (г. Свободный). «Все кейсы были интересные. Выбор пал на AR технологии, так как у детей были уже навыки создания AR приложений. Интересно было наблюдать за детьми и следить за процессом создания приложения в дополненной реальности для нашего городского парка культуры и отдыха. Роли и задачи были распределены, самое сложное было создание модели с низкой полигональностью, но при этом с хорошим качеством детализации и отображения. Большое время было уделено процессу постобработки моделей. Нам повезло с Софьей, у неё уже были небольшие навыки сурдоперевода. Захотелось внедрить дополнительно видео с переводом описания памятников на языке жестов. Над приложением ребята работали каждый день», — рассказал Кирилл Андриянов, наставник VR/AR-квантума детского технопарка «Кванториум» Южно-Сахалинска. Специальный приз «За яркую идею и красивую реализацию» получила команда «Квантошки» с проектом «Интерактивный квест по интересным местам в городе» (г. Магадан). «За нестандартный подход» награждена команда Energy с проектом «AR-навигация по ресторанам и кафе города Якутска» (г. Якутск). Победитель в направлении виртуальная реальность (VR) — команда VostokVR, проект «Виртуальная экскурсия по интересным местам города» (г. Владивосток). Специальным призом отмечена команда «ВОБ» с проектом «Виртуальная экскурсия по точкам интереса пгт. Лучегорск» (пгт. Лучегорск). «Очень здорово, что проводятся такие конкурсы для детей. В них ребята могут применить свои знания на практике и сильно продвинуться, так как нестандартные задачи заставляют задуматься о новых инструментах, способах достижения задачи, особенно на примере моделирования человекоподобных памятников. Ребята сначала были в ступоре от этой задачи, но в процессе работы поняли, как можно по-другому ее решить не менее выигрышно. Радует, что в процессе такой работы ребята учились быть командой и работать с современными проектными сервисами. Ещё конечно они узнали, что такое "дедлайн". И как же здорово, когда можно ребят наградить не просто грамотами, а реальными призами. Это хорошая мотивация», — сказала Татьяна Шандрук, наставник команды VostokVR. Все участники награждены дипломами и ценными призами. В состав жюри вошли представители профессиональных образовательных организаций и бизнеса: Логинов Александр Евгеньевич, вице-президент – директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком».

Курилова Ольга Сергеевна, руководитель представительства АНО «Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в ДФО.

Добжинский Виталий Викторович, директор по информационным технологиям макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком».

Алексеева Любовь Юриевна, директор департамента внешних коммуникаций макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком».

Куликов Дмитрий, тревел-блогер (@oktagon).

Боровиков Дмитрий Эдуардович, директор технопарка «Русский» ДВФУ.

Кущенко Павел, основатель Коммуникационного агентства KBC Communication.

Ионис Артем Сергеевич, руководитель проекта отдела Центра НТИ по нейротехнологиям, технологиям виртуальной и дополненной реальности.

Чернецкий Богдан Владиславович, руководитель RnD отдела Центра НТИ по нейротехнологиям, технологиям виртуальной и дополненной реальности. ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,4 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,7 млн пользователей, из них свыше 5,9 млн — IPTV. Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 44 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (NetPromoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании. Выручка группы компаний за 9 месяцев 2020 г. составила 383,9 млрд руб., OIBDA достигла 149,6 млрд руб. (39,0% от выручки), чистая прибыль — 27,4 млрд руб. «Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней. Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования, жилищно-коммунальных услуг. Стабильное финансовое положение компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне «BBB-», агентства Standard & Poor’s на уровне «BB+», а также агентства АКРА на уровне «AA(RU)».

