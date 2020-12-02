На Дальнем Востоке определили победителей соревнований по виртуальной и дополненной реальности

«Очень здорово, что проводятся такие конкурсы для детей. В них ребята могут применить свои знания на практике и сильно продвинуться, так как нестандартные задачи заставляют задуматься о новых инструментах, способах достижения задачи, особенно на примере моделирования человекоподобных памятников. Ребята сначала были в ступоре от этой задачи, но в процессе работы поняли, как можно по-другому ее решить не менее выигрышно. Радует, что в процессе такой работы ребята учились быть командой и работать с современными проектными сервисами. Ещё конечно они узнали, что такое "дедлайн". И как же здорово, когда можно ребят наградить не просто грамотами, а реальными призами. Это хорошая мотивация», — сказала Татьяна Шандрук, наставник команды VostokVR.