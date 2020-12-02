Стартовал юбилейный конкурс региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее»

В этом году конкурсу исполняется десять лет. Стратегическим партнером проекта выступит Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, партнером одной из спецноминаций — АО «Шнейдер Электрик» (юридическое лицо компании Schneider Electric в России), а информационным партнером — Группа «Интерфакс».
К участию в конкурсе приглашаются региональные журналисты и блогеры, которые в своих публикациях и сюжетах рассказывают о новых технологиях, инновационных разработках и цифровых трендах в ИТ-сфере и телекоммуникациях.
«Журналисты и блогеры помогают нам рассказывать о телекоме, ИТ-сфере и нормативном регулировании отраслей, которые курирует Минцифры России, а также о реализации нацпроекта “Цифровая экономика”. Ведь это так важно объяснить всем гражданам нашей страны, как на их жизнь повлияет внедрение новых технологий. Конкурс “Ростелекома” позволяет привлечь дополнительное внимание СМИ к этим темам, открыть новые имена и расширить пул журналистов, с которыми работают PR-службы», — сказала пресс-секретарь Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Анна Ахмадиева.
«Десять лет назад министерство связи предложило провести конкурс среди региональных СМИ, пишущих о технологиях в отрасли связи. “Ростелеком” подхватил идею. За десятилетие проект вырос в профессиональное движение журналистов и блогеров из различных субъектов Российской Федерации. Публикации и сюжеты участников основаны на личной вовлеченности в тему цифровизации, часто содержат аналитические выкладки и помогают читателям, зрителям и слушателям разобраться в особенностях современных технологических решений. С каждым годом к конкурсу “Вместе в цифровое будущее” присоединяется всё больше участников, проект поддерживают крупнейшие зарубежные вендоры и системные интеграторы. Лучшие из конкурсантов посещают наиболее технологически развитые страны для знакомства с новейшими разработками в сфере информационных технологий. В следующем году победители отправятся на Дальний Восток и посетят остров Сахалин — территорию, которая активно развивается как цифровой регион», — отметила вице-президент по внешним коммуникациям ПАО «Ростелеком» Кира Кирюхина.
На конкурс принимаются материалы, опубликованные с 1 апреля 2020 года по 31 марта 2021 года включительно, в номинациях:
Участники из всех категорий СМИ и социальных медиа также могут подать свои работы в две специальные номинации. Schneider Electric станет партнером номинации «Кибербезопасность», а «Ростелеком» впервые объявит спецноминацию «Цифровой регион».
«Обеспечение кибербезопасности — один из основных вызовов цифровой трансформации. Со стремительным развитием технологий потребность в детальной, достоверной информации по этой теме будет только расти. Поэтому мы в Schneider Electric решили присоединиться к “Ростелекому” в поиске талантливых российских журналистов и блогеров, способных создавать яркие материалы по информационной безопасности», — подчеркнул заместитель генерального директора по стратегии, инновациям и региональному развитию Schneider Electric в России и СНГ Армен Бадалов.
Конкурс «Вместе в цифровое будущее» пройдет в два этапа: региональный и федеральный. Победителей определят эксперты медийного сообщества, интернет-отрасли и телекоммуникационного рынка.
В жюри федерального этапа войдут:
Анна Ахмадиева — пресс-секретарь Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации;
Алексей Гапеев — главный редактор сайта Interfax.ru;
Сусанна Альперина — редактор отдела кино и телевидения «Российская газета — Неделя»;
Леонид Коник — главный редактор изданий группы компаний ComNews;
Давид Комахидзе — старший корреспондент отдела «Потребительские рынки» редакции экономической информации ТАСС;
Сергей Уланкин — главный редактор «Канобу», главный редактор RAWG.io, бывший главный редактор Roem.ru;
Роман Кильдюшкин — обозреватель газеты «Известия», экс-обозреватель LIFE;
Армен Бадалов — заместитель генерального директора по стратегии, инновациям и региональному развитию Schneider Electric в России и СНГ;
Екатерина Егорова — руководитель направления внешних коммуникаций Schneider Electric в России и СНГ;
Игорь Зимин — вице-президент по прикладным проектам ПАО «Ростелеком»;
Кира Кирюхина — вице-президент по внешним коммуникациям ПАО «Ростелеком».
Итоги регионального этапа конкурса будут подведены в мае, федерального — в июне 2021 года.
Официальный хештег конкурса: #eFuture; сайт конкурса: www.smi.rt.ru.
ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.
Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество абонентов услуг ШПД превышает 13,4 млн, платного ТВ «Ростелекома» — 10,7 млн пользователей, из них свыше 5,9 млн — IPTV. Дочерняя компания «Ростелекома» оператор Tele2 Россия является крупным игроком на рынке мобильной связи, обслуживающим более 44 млн абонентов и лидирующим по индексу NPS (NetPromoter Score) — готовности пользователей рекомендовать услуги компании.
Выручка группы компаний за 9 месяцев 2020 г. составила 383,9 млрд руб., OIBDA достигла 149,6 млрд руб. (39,0% от выручки), чистая прибыль — 27,4 млрд руб.
«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.
Цель компании Schneider Electric — помочь всем максимально эффективно использовать энергию и ресурсы, обеспечивая прогресс и устойчивое развитие для всех. Мы называем эту концепцию Life Is On.
Наша миссия — стать вашим цифровым партнером для достижения устойчивого развития и эффективности.
Мы способствуем цифровой трансформации, интегрируя лучшие процессы и технологии в области управления электроэнергией, подключения продуктов к облаку, элементов управления, программного обеспечения и услуг для всего жизненного цикла объектов. Таким образом, мы обеспечиваем комплексное управление для домов, зданий, центров обработки данных, инфраструктуры и промышленных объектов.
Мы — самая локальная из всех глобальных компаний. Мы — сторонники открытых стандартов и партнерства со всеми, кто разделяет наше стремление к улучшению качества жизни и поддерживает ценности многообразия, равных возможностей и самореализации.
О Группе «Интерфакс»
Крупнейшая в России негосударственная информационная группа, создатель популярных на рынке аналитических систем СПАРК, СКАН, RuData, Маркер, X-Compliance, которые помогают бизнесу эффективно управлять рисками и работать с данными. В состав группы входит одно из самых известных и наиболее цитируемых в мире российских информационных агентств – «Интерфакс». Клиентами «Интерфакса» являются ведущие СМИ, правительственные структуры, крупнейшие корпорации и банки в России и мире.