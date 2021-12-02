К перевозчикам Владивостока появились вопросы

Многие автовладельцы, вняв призыву коммунальщиков, задействованных в уборке снега, и сотрудников ГИБДД, указывающих на сложную дорожную обстановку из-за прошедшего снегопада, оставили свои ТС на парковках и попытались воспользоваться услугами общественного транспорта. Но не у всех получилось. На линию вышло меньше автобусов, чем обычно, приходилось долго ждать, много людей скапливались на остановках.
Накануне мэр Владивостока Константин Шестаков выдвинул компаниям-перевозчикам условие: организовать должным образом работу на городских маршрутах, сообщили в пресс-службе администрации города. В противном случае их ждут штрафы.
— Эту ситуацию можно назвать форс-мажором. Но, помимо объективных причин, связанных с непогодой, есть вопросы к организации работы в целом, — заявил Константин Шестаков на заседании оперативного штаба по устранению последствий непогоды.
Он подчеркнул, что 2 декабря на маршруты должны выйти все единицы транспорта. Глава города также добавил, что нареканий к городскому автопарку «ВПОПАТ № 1» нет, автобусы этого предприятия вышли на маршруты полным составом.
Отметим во Владивостоке продолжаются работы по ликвидации последствий снегопада. Минувшей ночью дорожные службы Владивостока расчищали дороги, проезды к медицинским и социальным учреждениям, автобусные остановки и приступили к вывозу снега. Для этого привлекли самосвалы и коммерческих предприятий.
Сегодня снег из всех районов краевого центра-ка будут вывозить около 80 единиц крупной техники. На очистке тротуаров и лестниц будут трудиться около 300 рабочих.
Прокурор Владивостока Иван Иванов, также принявший участие в работе штаба, акцентировал внимание коммунальных служб на взаимодействии с управляющими компаниями города. Они также должны убирать снег своевременно. Он напомнил, что одним из важных условий лицензирования деятельности УК является качественное выполнение своих обязанностей. , — обратился он к представителям УК. Иван Иванов подчеркнул, что прокуратура мониторит информацию от жителей, в случае необходимости примет соответствующие решения.
Напомним, за время непогоды во Владивостоке выпало 24 мм осадков, что составило 77% от месячной нормы осадков. Помимо осадков, на столицу Приморья обрушился сильный ветер — до 34 м/с, что стало рекордом за всю историю метеонаблюдений на 30 ноября. До этого максимальная скорость ветра в этот день достигла 32 м/с в 1972 году, отметили в Примпогоде.