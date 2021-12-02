К перевозчикам Владивостока появились вопросы

Напомним, за время непогоды во Владивостоке выпало 24 мм осадков, что составило 77% от месячной нормы осадков. Помимо осадков, на столицу Приморья обрушился сильный ветер — до 34 м/с, что стало рекордом за всю историю метеонаблюдений на 30 ноября. До этого максимальная скорость ветра в этот день достигла 32 м/с в 1972 году, отметили в Примпогоде.