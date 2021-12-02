«Китовую тюрьму» в Приморье окончательно демонтировали

«Конструкции демонтированы и перемещены на территорию Ливадийского судоремонтного завода в состоянии, исключающем возможность их дальнейшего применения по назначению», —сообщили в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре.
Новый собственник намерен переработать остатки вольеров и использовать их для ремонта судов.
Несмотря на все договоры и предписания, выяснилось, что меры по освобождению бухты от вольеров так никто и не принял. Поэтому пришлось вмешаться прокуратуре.
«По представлению Владивостокского межрайонного природоохранного прокурора в целях недопущения незаконного содержания морских животных ООО «Лакколит» плавучие конструкции демонтированы», — заявили в прокуратуре.