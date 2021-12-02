«Китовую тюрьму» в Приморье окончательно демонтировали

«Китовую тюрьму» в Приморье окончательно демонтировали
«Китовую тюрьму» в Приморье окончательно демонтировали
Сегодня, 16:50ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Вольеры «китовой тюрьмы» вывезли из бухты Средняя Приморского края. В 2018-19 годах там содержали 10 косаток и 84 белухи.

«Конструкции демонтированы и перемещены на территорию Ливадийского судоремонтного завода в состоянии, исключающем возможность их дальнейшего применения по назначению», —сообщили в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре.

Новый собственник намерен переработать остатки вольеров и использовать их для ремонта судов.

Несмотря на все договоры и предписания, выяснилось, что меры по освобождению бухты от вольеров так никто и не принял. Поэтому пришлось вмешаться прокуратуре.

«По представлению Владивостокского межрайонного природоохранного прокурора в целях недопущения незаконного содержания морских животных ООО «Лакколит» плавучие конструкции демонтированы», — заявили в прокуратуре.

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