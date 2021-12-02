Тест по истории Великой Отечественной войны предлагают пройти приморцам

Тестирование проводится ежегодно в рамках проекта «Большая история». За проведение отвечает Молодежный парламент при Госдуме Федерального Собрания РФ. Участвовать можно не только на территории России, но и в 50 других странах. В 2020 году количество участников превысило 1,6 миллионов человек.
В Приморье за организацию тестирования отвечает молодежный парламент при содействии Заксобрания, а также местные молодежные структуры при органах самоуправления муниципалитетов.
Тем, кто решится проверить свои знания предстоит ответить на 30 вопросов, которые затрагивают разные периоды военного времени.
Вопросы составляли ученые Военного университета Министерства обороны РФ.
Те, кто пройдет тест — получат соответствующий сертификат.
Тестирование пройдет в online-режиме на сайте https://big-history.ru из-за противоэпидемиологических ограничений.