Во Владивостоке планируют залить 75 хоккейных коробок этой зимой (список)

Во Владивостоке планируют залить 75 хоккейных коробок этой зимой (список)
Во Владивостоке планируют залить 75 хоккейных коробок этой зимой (список)
Сегодня, 13:36ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Во Владивостоке заканчивают подготовку к заливке хоккейных коробок. Этой зимой в городе будет не менее 75 катков во всех районах.

Подрядные организации провели ремонт хоккейных коробок и спортивных площадок. Во многих районах были восстановлены поврежденные борта, сетчатые ограждения, лампы освещения. Протестированы и доведены до рабочего состоянии системы подачи воды.

На территориях городских школ планируется залить 17 катков. На придомовых территориях откроют 75 хоккейных коробок.

В парке Лазо будет организован традиционный каток с прокатом коньков.

К заливке приступят, когда температура воздуха опустится до стабилных -10 градусов.

Первыми зальют те, которые находятся в тени. Работы будут проводить вечером.

Список катков и хоккейных коробок, подлежащих заливке:

  • Днепровский пер., 2
  • Сабанеева, 15
  • Камский пер., 16
  • Жигура, 48
  • Волховская, 27
  • Днепровская, 24
  • Океанский пр-кт, 125
  • Сабанеева, 22
  • Красного Знамени, 85
  • 100-летия Владивостока, 74
  • Карбышева, 50
  • Руднева, 1
  • Иртышская, 18
  • Иртышская, 32
  • Океанский пр-кт, 140
  • Тухачевского, 28
  • Карьерная, 11
  • Гамарника, 16
  • Сельская, 5
  • Карбышева, 16
  • Героев Хасана, 10-12
  • Бурачка, 11
  • Каштановая, 11
  • 1-я Поселковая, 25
  • 2-я Поселковая, 34
  • Зои Космодемьянской, 38
  • Ольховая, 17
  • Зои Космодемьянской, 12
  • Черемуховая, 22
  • Вилкова, 15а
  • Гризодубовой, 63
  • Борисенко, 58
  • Борисенко, 96
  • Калинина, 257
  • 100-летия Владивостока, 159б
  • Магнитогорская, 18
  • Русская, 99
  • Енисейская, 18
  • Русская, 86
  • Фанзавод, 18
  • Артековская, 1
  • Чапаева, 2
  • Фадеева, 8-а
  • Суханова, 4
  • Светланская, 197
  • Адмирала Кузнецова, 50
  • Каплунова, 8
  • Щитовая, 27-а
  • Адм. Кузнецова, 74
  • пр. Красного Знамени, 133/1
  • Тунгусская, 69
  • Шепеткова, 25, 27
  • Невельского, 31
  • Адмирала Юмашева, 14г
  • Хабаровская, 7
  • Сипягина, 22
  • Хабаровская, 24б

Список хоккейных площадок и катков, расположенных на территориях муниципальных образовательных учреждений города Владивостока:

  • Океанский пр., 143, гимназия № 2
  • Красного Знамени, 123, СОШ № 11
  • Пирогова, 7 СОШ № 16
  • Амурская, 14 СОШ № 26
  • 4-я Восточная, 93 СОШ № 37
  • 100-летия Владивостока, 29а, СОШ № 38
  • Пацаева, 2, СОШ № 54
  • Народный пр., 27а, школа № 56
  • Терешковой, 25, СОШ № 59
  • Русская, 43, СОШ №60
  • Бородинская, 7, СОШ №63
  • п. Трудовое, ул. Порт-Артурская, 48, СОШ № 70
  • Жигура, 52а, СОШ № 67
  • п. Трудовое, ул. Лермонтова, 30, школа №71
  • Харьковская, 7, СОШ № 74
  • п. Трудовое, ул. Лермонтова, 91, СОШ № 79
  • Каштановая, 5а, СОШ № 81

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