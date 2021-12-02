Во Владивостоке планируют залить 75 хоккейных коробок этой зимой (список)

Во Владивостоке заканчивают подготовку к заливке хоккейных коробок. Этой зимой в городе будет не менее 75 катков во всех районах.

Подрядные организации провели ремонт хоккейных коробок и спортивных площадок. Во многих районах были восстановлены поврежденные борта, сетчатые ограждения, лампы освещения. Протестированы и доведены до рабочего состоянии системы подачи воды. На территориях городских школ планируется залить 17 катков. На придомовых территориях откроют 75 хоккейных коробок. В парке Лазо будет организован традиционный каток с прокатом коньков. К заливке приступят, когда температура воздуха опустится до стабилных -10 градусов. Первыми зальют те, которые находятся в тени. Работы будут проводить вечером. Список катков и хоккейных коробок, подлежащих заливке: Днепровский пер., 2

Сабанеева, 15

Камский пер., 16

Жигура, 48

Волховская, 27

Днепровская, 24

Океанский пр-кт, 125

Сабанеева, 22

Красного Знамени, 85

100-летия Владивостока, 74

Карбышева, 50

Руднева, 1

Иртышская, 18

Иртышская, 32

Океанский пр-кт, 140

Тухачевского, 28

Карьерная, 11

Гамарника, 16

Сельская, 5

Карбышева, 16

Героев Хасана, 10-12

Бурачка, 11

Каштановая, 11

1-я Поселковая, 25

2-я Поселковая, 34

Зои Космодемьянской, 38

Ольховая, 17

Зои Космодемьянской, 12

Черемуховая, 22

Вилкова, 15а

Гризодубовой, 63

Борисенко, 58

Борисенко, 96

Калинина, 257

100-летия Владивостока, 159б

Магнитогорская, 18

Русская, 99

Енисейская, 18

Русская, 86

Фанзавод, 18

Артековская, 1

Чапаева, 2

Фадеева, 8-а

Суханова, 4

Светланская, 197

Адмирала Кузнецова, 50

Каплунова, 8

Щитовая, 27-а

Адм. Кузнецова, 74

пр. Красного Знамени, 133/1

Тунгусская, 69

Шепеткова, 25, 27

Невельского, 31

Адмирала Юмашева, 14г

Хабаровская, 7

Сипягина, 22

Хабаровская, 24б Список хоккейных площадок и катков, расположенных на территориях муниципальных образовательных учреждений города Владивостока: Океанский пр., 143, гимназия № 2

Красного Знамени, 123, СОШ № 11

Пирогова, 7 СОШ № 16

Амурская, 14 СОШ № 26

4-я Восточная, 93 СОШ № 37

100-летия Владивостока, 29а, СОШ № 38

Пацаева, 2, СОШ № 54

Народный пр., 27а, школа № 56

Терешковой, 25, СОШ № 59

Русская, 43, СОШ №60

Бородинская, 7, СОШ №63

п. Трудовое, ул. Порт-Артурская, 48, СОШ № 70

Жигура, 52а, СОШ № 67

п. Трудовое, ул. Лермонтова, 30, школа №71

Харьковская, 7, СОШ № 74

п. Трудовое, ул. Лермонтова, 91, СОШ № 79

Каштановая, 5а, СОШ № 81

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