Глава ННК Эдуард Худайнатов обсудил с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым вопросы сотрудничества

Глава ННК Эдуард Худайнатов обсудил с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым вопросы сотрудничества
Глава ННК Эдуард Худайнатов обсудил с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым вопросы сотрудничества
Сегодня, 10:51ОбществоФото: пресс-служба ННК
30 ноября состоялась рабочая встреча Губернатора Камчатского края Владимира Солодова с президентом группы ННК Эдуардом Худайнатовым.

Стороны договорились о тесном взаимодействии для сохранения стабильного обеспечения полуострова качественными моторными топливами. Были рассмотрены темы развития логистической и розничной инфраструктуры, а также проекты развития нефтепродуктообеспечения в регионе.

Справка

Группа ННК является крупнейшим поставщиком нефтепродуктов на полуостров, в том числе авиационного керосина для Международного аэропорта Петропавловска-Камчатского и 8 северных аэропортов края. Компания ежегодно осуществляет поставки топлива в рамках Северного завоза. На территории Камчатского края работает 18 АЗС компании, 1 ТЗК, морской порт и собственный автомобильный парк.

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