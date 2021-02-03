Блогер из Поднебесной обнаружил у жителей Восточной России «монгольские черты»

По словам туриста, пишет РИА Новости, «монгольские черты» от Владивостока до Иркутска имеют большинство пейзажей городов и деревень, да и пассажиры в поезде, которые ездят между этими городами. Единственное, что заставляет людей чувствовать, что они все еще в России, — это русский язык, отмечает блогер.
Турист отметил, что путь от Владивостока до Москвы занял 146 часов, сообщает Радио Sputnik.
«Средняя скорость этого поезда составляет около 90 километров в час, что не так быстро, как у обычного китайского экспресса. Русские ни о чем не переживают, жизнь здесь очень неторопливая!» — подчеркнул путешественник.