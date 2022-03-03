В Приморье на десять женщин приходится девять мужчин

Сейчас это замужняя дама 42-43 лет, имеющая одного или двух детей, с дипломом вуза и квартирой в городе.
Всего в крае на начало 2021 года проживало 979 тыс. женщин, почти 80% – в городе.
В Приморье, почти как в известной песне - на 1000 женщин приходится 918 мужчин.
Продолжительность жизни у местных женщин – почти 75 лет, примерно полтора года не дотягивают до среднероссийского уровня. Но это на 10 лет дольше, чем из земляки мужского пола. Дамы, кстати, и на 5 лет старше среднестатистического приморца. .
Ежегодно девочек рождается меньше, чем мальчиков (в 2020 году – 8.6 тыс. девочек и 9.4 тыс. мальчиков). Превышение численности женщин над мужским населением начинается после 42 лет.
Получение образования и карьера в большей степени интересуют современных барышень, нежели замужество. Замуж чаще всего выходят в 25-35 лет. В 2021 году органами ЗАГСа зарегистрировано 14 тыс. семейных союзов.
Настроенные на самореализацию современные девушки, не стремятся рано стать матерью. Поэтому доля детей, родившихся у женщин до 25 лет, за последнее десятилетие снизилась с 35% до 21%. Сейчас средний возраст матери при рождении первенца в Приморье 28,6 года.
Женщинам сложнее, чем мужчинам, найти работу, так как работодатели предпочитают заполнять свободные рабочие места работниками, которые не уйдут в декретный отпуск и не будут сидеть с детьми на больничном. И платят им в 1,4 раза меньше, чем мужчинам.
В Приморскстате привели данные по ценам на типичные подарки к 8 марта. К сожалению, в нынешних реалиях они уже вряд ли будут актуальными. Главный подарок – цветы. По данным статистики средний букет обойдётся в сумму около 530 рублей. Но сейчас за эти деньги можно позволить весьма скромный, а не средний букет. Из-за санкций и удешевления рубля уже сегодня в сетевых магазинах за розу просят от 200 рублей, местные тюльпаны пока еще держатся на 100 -150 рублей за штуку.
Но мы знаем: любой знак внимания в этот день будет приятен представительницам прекрасного пола, принесёт радость и поднимет настроение.